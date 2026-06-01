Une plage, un fruit, c'est le paradis. Image: imgur/reddit/watson

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On a chaud, et ces animaux craquants aussi

On n'est pas encore officiellement en été, mais les vagues de chaleur s'enchaînent. Pour bien démarrer la semaine, on vous montre quelques trucs des bêtes pour se rafraîchir, et d'autres pitreries repérées sur internet.

Plus de «Divertissement»

Salut l’été, Cute News everyone!

On a terminé une semaine très chaude, on se demande bien ce qui nous attend ce lundi. Une seconde… On est sur un point météo?

Non, la météo c'est ici 👇🏼 On sait à quelle météo s’attendre en Suisse cet été

Pas du tout. Voici plutôt les photos d’animaux les plus drôles de la semaine, et les techniques imparables des bêbêtes pour se protéger de la canicule. Allez hop!

Entrez donc et installez-vous confortablement!

Aww.

Image: instagram

Encore un peu fatigués, vous aussi?

Pas de souci, vous serez bientôt pleinement réveillé.

Attention, chien méchant

Très méchant.

«Bonjour, vous êtes déjà ouvert?»

C'est vraiment pas sympa de refuser des clients comme ça :(

Ce n’est qu’avec une caméra installée dans un nichoir que l’on peut observer un pic épeiche d’aussi près.

Puisqu'on en est aux oiseaux rigolos

Un petit moment pour s'instruire: voici combien d'individus on compte par espèce d'oiseaux

Vite, une petite dose de quokka tout chou

On a trouvé une nouvelle expression: «Etre comme un kangourou sur une plage»

Avez-vous déjà vu une orque blanche ? Ce spécimen a été aperçu au large d’Hokkaido, au Japon.

Vous vous êtes déjà lavé ce matin?

Ils sont pas mal du tout, nos nouveaux voisins

«Après avoir entendu leurs parents dans notre voisinage pendant plusieurs années, nous pouvons maintenant voir leurs petits grandir», écrit l’utilisateur en légende de l’image.

Nous, on recherche un voisin renard

(Le petit tirage de langue de la semaine)

On ne sait pas s'il est plus facile ou difficile de faire ses devoir comme ça

En parlant de devoirs 👇🏼 Voici les cantons où les élèves sont les plus doués à l'école

Quand elles sont aussi minuscules, les mantes religieuses ne font plus très peur

«Hey! Qui t'a permis de toucher à ces fleurs?»... dit le chat

Nous aussi on peut prendre un bâton? C'est pour un ami...

C'est dans l'ordre des chats

Il a beau tirer la tronche, il est craquant ce moineau

Selon la description de Reddit, l'oiseau s’est posé là de lui-même. Vraiment, on ne comprend pas ce qui l'a froissé.

Nous, qui crevons de chaud lorsqu'il y a la canicule

Image: reddit

Mais non, il va bien, il va très bien même!

Allez, on se rafraîchit un coup

Notre nouveau magasin préféré

Ceux qui aiment la pastèque auront clairement un avantage cet été

D'ailleurs, qui n'aime pas la pastèque?

En tous cas les roussettes, elles adorent.

Campagne de prévention: pensez-vous à vous hydrater

Et n'hésitez pas à vous balader dans une glacière

On tient un nouveau concept de promenade.

Image: reddit

Passez une bonne semaine et un bel été!

Et restez frais.

(cmu/sim, trad joe)

On vous propose quelques galères estivales en plus 👇🏼

Les vacances, c'est pas toujours super 1 / 27 Les vacances, c'est pas toujours super source: imgur