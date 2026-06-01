On a chaud, et ces animaux craquants aussi
Salut l’été, Cute News everyone!
On a terminé une semaine très chaude, on se demande bien ce qui nous attend ce lundi. Une seconde… On est sur un point météo?
Pas du tout. Voici plutôt les photos d’animaux les plus drôles de la semaine, et les techniques imparables des bêbêtes pour se protéger de la canicule. Allez hop!
Entrez donc et installez-vous confortablement!
Aww.
Encore un peu fatigués, vous aussi?
Pas de souci, vous serez bientôt pleinement réveillé.
Attention, chien méchant
Très méchant.
«Bonjour, vous êtes déjà ouvert?»
C'est vraiment pas sympa de refuser des clients comme ça :(
Ce n’est qu’avec une caméra installée dans un nichoir que l’on peut observer un pic épeiche d’aussi près.
Puisqu'on en est aux oiseaux rigolos
Un petit moment pour s'instruire: voici combien d'individus on compte par espèce d'oiseaux
Vite, une petite dose de quokka tout chou
On a trouvé une nouvelle expression: «Etre comme un kangourou sur une plage»
Avez-vous déjà vu une orque blanche ? Ce spécimen a été aperçu au large d’Hokkaido, au Japon.
Vous vous êtes déjà lavé ce matin?
Ils sont pas mal du tout, nos nouveaux voisins
«Après avoir entendu leurs parents dans notre voisinage pendant plusieurs années, nous pouvons maintenant voir leurs petits grandir», écrit l’utilisateur en légende de l’image.
Nous, on recherche un voisin renard
(Le petit tirage de langue de la semaine)
On ne sait pas s'il est plus facile ou difficile de faire ses devoir comme ça
Quand elles sont aussi minuscules, les mantes religieuses ne font plus très peur
«Hey! Qui t'a permis de toucher à ces fleurs?»... dit le chat
Nous aussi on peut prendre un bâton? C'est pour un ami...
C'est dans l'ordre des chats
Il a beau tirer la tronche, il est craquant ce moineau
Selon la description de Reddit, l'oiseau s’est posé là de lui-même. Vraiment, on ne comprend pas ce qui l'a froissé.
Nous, qui crevons de chaud lorsqu'il y a la canicule
Mais non, il va bien, il va très bien même!
Allez, on se rafraîchit un coup
Notre nouveau magasin préféré
Ceux qui aiment la pastèque auront clairement un avantage cet été
D'ailleurs, qui n'aime pas la pastèque?
En tous cas les roussettes, elles adorent.
Campagne de prévention: pensez-vous à vous hydrater
Et n'hésitez pas à vous balader dans une glacière
On tient un nouveau concept de promenade.
Passez une bonne semaine et un bel été!
Et restez frais.
(cmu/sim, trad joe)