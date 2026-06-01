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Voici les choses improbables que font les animaux pour se rafraîchir

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Une plage, un fruit, c'est le paradis.Image: imgur/reddit/watson
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On a chaud, et ces animaux craquants aussi

On n'est pas encore officiellement en été, mais les vagues de chaleur s'enchaînent. Pour bien démarrer la semaine, on vous montre quelques trucs des bêtes pour se rafraîchir, et d'autres pitreries repérées sur internet.
01.06.2026, 05:5601.06.2026, 08:18

Salut l’été, Cute News everyone!

On a terminé une semaine très chaude, on se demande bien ce qui nous attend ce lundi. Une seconde… On est sur un point météo?

Non, la météo c'est ici 👇🏼

On sait à quelle météo s’attendre en Suisse cet été

Pas du tout. Voici plutôt les photos d’animaux les plus drôles de la semaine, et les techniques imparables des bêbêtes pour se protéger de la canicule. Allez hop!

Entrez donc et installez-vous confortablement!

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: instagram

Aww.

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: instagram

Encore un peu fatigués, vous aussi?

Die lustigsten und spannendsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

Pas de souci, vous serez bientôt pleinement réveillé.

Attention, chien méchant

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

Très méchant.

Surprise

«Bonjour, vous êtes déjà ouvert?»

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Hirsche in Japan
Image: reddit

C'est vraiment pas sympa de refuser des clients comme ça :(

Qui est cette Romande qui a gagné la finale de «The Voice»?

Ce n’est qu’avec une caméra installée dans un nichoir que l’on peut observer un pic épeiche d’aussi près.

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Buntspecht
Image: reddit

Puisqu'on en est aux oiseaux rigolos

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gif: reddit

Un petit moment pour s'instruire: voici combien d'individus on compte par espèce d'oiseaux

Le roi des documentaires animaliers a 100 ans (et il bosse toujours)

Vite, une petite dose de quokka tout chou

Die lustigsten Tiebilder der Woche
Image: reddit

On a trouvé une nouvelle expression: «Etre comme un kangourou sur une plage»

Die besten Tierbilder der Woche: Känguru
Image: imgur
Cet animal malchanceux a remporté un prix prestigieux

Avez-vous déjà vu une orque blanche ? Ce spécimen a été aperçu au large d’Hokkaido, au Japon.

Die spannendsten Tierbilder der Woche: Weisser Orca
Image: reddit

Vous vous êtes déjà lavé ce matin?

Kitty knows where to go to get groomed
by u/alphamalejackhammer in Awww

Ils sont pas mal du tout, nos nouveaux voisins

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Eulen
Image: reddit

«Après avoir entendu leurs parents dans notre voisinage pendant plusieurs années, nous pouvons maintenant voir leurs petits grandir», écrit l’utilisateur en légende de l’image.

Ce chien a frôlé le pire en France

Nous, on recherche un voisin renard

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Fuchs
Image: reddit

(Le petit tirage de langue de la semaine)

On ne sait pas s'il est plus facile ou difficile de faire ses devoir comme ça

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gif: reddit

En parlant de devoirs 👇🏼

Voici les cantons où les élèves sont les plus doués à l'école

Quand elles sont aussi minuscules, les mantes religieuses ne font plus très peur

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Gottesanbeterin
Image: reddit

«Hey! Qui t'a permis de toucher à ces fleurs?»... dit le chat

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gif: reddit
Ce jeu de Nintendo utilise vos photos pour s'amuser

Nous aussi on peut prendre un bâton? C'est pour un ami...

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Hund und Stöckchen
Image: reddit

C'est dans l'ordre des chats

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

Vous le saviez? 👇🏼

Les chats n'ignorent que certaines personnes, et on sait pourquoi

Il a beau tirer la tronche, il est craquant ce moineau

Lustige Tierbilder: Hässiger Spatz
Image: reddit

Selon la description de Reddit, l'oiseau s’est posé là de lui-même. Vraiment, on ne comprend pas ce qui l'a froissé.

Nous, qui crevons de chaud lorsqu'il y a la canicule

Die lustigsten Tierbilder der Woche sind da!
Image: reddit

Mais non, il va bien, il va très bien même!

Pourquoi on ne peut pas encore parler de canicule en Suisse

Allez, on se rafraîchit un coup

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

Notre nouveau magasin préféré

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

Ceux qui aiment la pastèque auront clairement un avantage cet été

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Lemur isst Wassermelone
Image: reddit

D'ailleurs, qui n'aime pas la pastèque?

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

En tous cas les roussettes, elles adorent.

Une étiquette «chauve-souris 800g» interpelle chez Aldi

Campagne de prévention: pensez-vous à vous hydrater

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gif: reddit

Et n'hésitez pas à vous balader dans une glacière

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit

On tient un nouveau concept de promenade.

Die lustigsten Tierbilder der Woche
Image: reddit
Ce printemps est le 3e plus chaud depuis 1864 en Suisse

Passez une bonne semaine et un bel été!

Die lustigsten Tierbilder der Woche: Abkühlung für den Hund
Image: imgur

Et restez frais.

(cmu/sim, trad joe)

On vous propose quelques galères estivales en plus 👇🏼

Les vacances, c'est pas toujours super

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Les vacances, c'est pas toujours super
source: imgur
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Les gardes de Charles III ont du mal avec la chaleur

Vidéo: watson
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