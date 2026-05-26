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La vidéo d'un chien enfermée dans une voiture crée un tollé

Vidéo: watson

Ce chien a frôlé le pire en France

En France, une vidéo devenue virale montre l’interpellation d’une femme ayant laissé son chien dans le coffre de sa voiture durant trois heures, sous 35 degrés. Un geste passible de lourdes sanctions.
26.05.2026, 18:4426.05.2026, 18:44

Nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cette vague de chaleur. En France, la police est intervenue après qu’une femme a laissé son chien dans le coffre de sa voiture pendant trois heures, sous 35 degrés, dans le parking souterrain d’un centre commercial Westfield. En cas de forte chaleur, la température à l’intérieur d’une voiture peut dépasser 40°C en moins de dix minutes et atteindre environ 60°C en quinze minutes, et cela, même avec les vitres entrouvertes.

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Ce sont des conditions extrêmement dangereuses, voire mortelles, pour les animaux. Contrairement aux humains, les chiens ne transpirent pas efficacement: leur principal moyen de se rafraîchir est le halètement, qui devient totalement inefficace dans un habitacle surchauffé. Si sa température corporelle atteint 43°C, l’animal est en danger de mort.

La vidéo de l'interpellation d'une femme par les gendarmes français est devenue virale ces derniers jours. La propriétaire s'expose à une amende, voire à une peine de prison pour cruauté envers les animaux. Des mesures administratives comme le retrait de l'animal sont également possibles. Heureusement, le chien qui a souffert de ce coup de chaud a été retrouvé en bonne santé.

En Suisse également, laisser un chien dans une voiture exposée à la chaleur peut entraîner de lourdes sanctions. Un tel comportement peut être assimilé à de la négligence ou à de la maltraitance animale au sens de la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA). Si vous apercevez un animal enfermé dans un véhicule en plein soleil et que son propriétaire est introuvable, relevez immédiatement le numéro d’immatriculation et contactez les autorités compétentes (117 ou police cantonale). (sbo)

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