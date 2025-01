Cette ballerine fait de la danse classique en plein Antarctique

Le but de cette performance? Une photographie unique. En effet, la danseuse était accompagnée de son compagnon, le photographe et danseur Mathieu Forget, qui a immortalisé cet instant spectaculaire avec un simple smartphone.

Et les pires films de l'année sont...

Les Razzie Awards, cérémonie parodique récompensant le pire de Hollywood, a nominé Joker: Folie à deux dans sept catégories.

S'il y a bien une compétition qu'il ne faut pas remporter quand on travaille à Hollywood, ce sont les Razzies. Cette cérémonie récompense les plus mauvais films et acteurs. Cette année, c'est Todd Phillips et son Joker: Folie à deux qui se fait massacrer. La comédie musicale est nominée dans sept catégories, dont pire film et pire suite. Joaquin Phoenix, qui a pourtant reçu l'Oscar du meilleur acteur en 2020 pour son rôle du Joker dans le premier volet, est cette fois-ci nominé pour le Razzie du pire acteur. Même chose pour Lagy Gaga, nominée dans la catégorie de la pire actrice.