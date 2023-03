Neytiri et Jake Sully vont encore avoir du boulot dans Avatar 3. dr

«Avatar 3» est si long que James Cameron envisage une mini-série

Il pourrait bien y avoir une version longue, très longue, impossible à diffuser au cinéma.

Avatar 3, c'est comme la réforme des retraites. C'est bouclé, terminé. Maintenant, le problème, ce n'est pas que les gens brûlent des poubelles, mais c'est que ce troisième volet dure 9 heures. Sa date de sortie au cinéma est prévue le 18 décembre 2024. Evidemment, une telle version est inenvisageable dans les salles obscures. James Cameron va devoir tailler dans le lard pour en faire un film de plus ou moins 3 heures comme les précédents.

Néanmoins, Disney+ pourrait devenir le diffuseur de la version longue, sous forme d’une mini-série. Rien d'étonnant: on peut déjà voir Avatar 1 sur la plateforme de streaming. L'idée est de satisfaire les fans de la saga en les plongeant dans un tunnel Avatar d'une journée. Peut-être est-ce également un moyen pour Disney de conquérir de nouveaux abonnés.

On le sait depuis déjà plusieurs années: James Cameron a prévu des suites toujours plus longues d'Avatar. Le premier volet durait 2h42 et le second, qui est toujours au cinéma, dure 3h12.

Dans Avatar 3, les Na’vi quittent l’eau pour rencontrer les Ash people, un peuple qui a développé un rapport particulier avec le feu. L’histoire suivra Lo’ak, le fils de Jake Sully qui deviendra ainsi le narrateur du film. Selon GQ, la nouvelle méchante de ce film sera jouée par Oona Chaplin, connue pour son rôle dans Game of Thrones. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, ils devraient sortir en 2026 et 2028.

