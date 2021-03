Divertissement

Donald Trump

Image: keystone

Il n'est plus possible de griffer la statue de cire de Trump

Le musée Tussaud de San Antonio a dû ranger la statue de cire de Donald Trump, victime de violences. Avant lui, d'autres présidents ont été molestés.

Au Louis Tussaud's Waxworks, un musée de statues de cire de San Antonio au Texas, Trump a été mis au placard. En cause, l'amertume des visiteurs à l'égard de l'ex-président américain, qui ont infligé de profondes griffures sur son visage cireux. La statue s'est aussi pris quelques poings dans la mâchoire.

Selon Clay Steward, le directeur des lieux interrogé par le San Antonio Express News, l'ancien locataire de la Maison Blanche ne devrait pas faire son retour au musée avant que l'actuel président n'y fasse son entrée. Une statue de Joe Biden est actuellement en cours de réalitation.

Le directeur précise que les attaques contre le Trump de cire ont augmenté lorsque le ton est monté d'un cran, été 2020, durant la campagne présidentielle. Même le fait de le déplacer dans le hall d'entrée, près des guichets, n'a pas empêché ses détracteurs de lui taper dessus.

À noter qu'il n'est pas le premier politicien à se faire malmener par les visiteurs. «Nous avons toujours eu des problèmes avec la section présidentielle, quel que soit le président, Bush, Obama ou Trump. Ils ont tous été abîmés», précise Clay Steward. Les oreilles d'Obama ont été arrachées à six reprises tandis que le nez de Bush (fils) a été poinçonné.

Si les politiciens doivent régulièrement se faire recoller une oreille ou remettre le nez au milieu de la figure, à cause du Covid, la statue de Trump patiente depuis plus longtemps que celle de ses prédécesseurs. En cause, une pénurie d'artistes et des restrictions au siège du musée, situé en Floride.

