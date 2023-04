19 dessins qui montrent ce qui attend Trump ce mardi

Mardi, pour la première fois, un président américain sera inculpé par un tribunal. Plus de 30 chefs d'accusation devraient être retenus contre Donald Trump. Un aperçu en 19 caricatures.

Le procès de Trump s'ouvre ce mardi avec la lecture de l'acte d'accusation à New York:

Premier président à être mis en examen deux fois! Premier président à perdre le vote populaire deux fois! Premier président à inciter à l'insurrection! Premier président à être inculpé...



Trump: «J'ai tellement de victoires!»

Trump: «Rien à voir ici.»

Il aurait mal facturé ce service et falsifié des documents commerciaux.

Jusqu'à présent, Trump a été accusé de 34 crimes, chacun étant passible d'une peine de prison.

Trump: «Mais, franchement, tu ne penses pas que la vérité peut être créée à partir d'un mensonge répété?»

Trump vit (encore) dans sa luxueuse propriété de Mar-a-Lago en Floride.

Trump: «Je m'en irai sous un drap d'étoiles et de lignes (en référence au drapeau américain)»



Son majordome: «Bien, au moins les lignes sont là, monsieur le président»



Pour le procès, il doit prendre l'avion pour New York.

Donald Trump montant dans le «Hair force one» en direction de New York pour être arrêté.

Lundi, Trump s'est d'abord rendu à l'aéroport de Palm Beach dans un convoi de véhicules noirs, puis est monté dans son Boeing 757, sur lequel le nom de Trump est inscrit en grosses lettres. Sur le portail de vol Flight-Radar, le vol à destination de New York City a été, pendant un certain temps, le vol le plus observé au monde.

Mardi soir, heure suisse, celui qui fut l'homme le plus puissant de l'Etat devrait être brièvement placé en garde à vue ...

Les détracteurs de Trump: «4 ans de plus! 4 ans de plus! 4 ans de plus!

»

Trump: «Vous voyez​, ils veulent ma réélection!»



FBI: «Ils réclament votre sentence, monsieur!​»

Des hélicoptères ont accompagné le convoi de l'aéroport vers la Trump Tower à Manhattan, à New York. Devant le gratte-ciel de Trump, les mesures de sécurité ont été renforcées, des bus de police étant, dans le même temps, prêts à intervenir. Certains fans de Trump se sont livrés à des échanges d'insultes avec des opposants.

... afin que des empreintes digitales et des photos de police puissent être prises.

Reste à savoir si ces photos seront réellement prises.

Policier: «Des menottes?»

Tout cela se fera à huis clos.

Trump: «Je vous donnerai deux cent mille dollars si vous n'en parlez à personne.»

Le juge en charge de l'affaire a refusé une retransmission vidéo depuis le tribunal.

Policier: «Il est où l'appareil photo qu'on a utilisé pour prendre la photo d'identité judiciaire de Trump?»

Lors de la lecture de l'acte d'accusation, Trump devrait selon toute vraisemblance plaider «non coupable».

Trump: «C'est la meilleure campagne de tous les temps!!»

Il rejette toutes les accusations, déplorant une «chasse aux sorcières» motivée politiquement et visant à empêcher sa victoire aux élections présidentielles de 2024.

Trump: «Premier ancien président de l'histoire à être inculpé, mais TOUJOURS le favori du Parti républicain à l'élection présidentielle de 2024! Envoyez vos dons maintenant!»

Dans les sondages internes au parti, il est effectivement en tête.

Trump profite de ce remue-ménage pour récolter des fonds pour sa campagne électorale.

Trump a besoin de vos dons.

Mais le procès pourrait se terminer derrière les barreaux le jour où tous les recours légaux auront été épuisés.

Les républicains radicaux ont l'intention de manifester à l'extérieur de l'audience durant le jugement:

2016: «Enfermez-la!»

2017: «Enfermez-la!»

2018: «Enfermez-la!»

2019: «Enfermez-la!»

2020: «Enfermez-le!»

2021: «Enfermez-le!»

2022: «Enfermez-le!»

2023: «Aller à l'encontre des opposants politiques n'est pas Américain.»

Les spécialistes estiment qu'une nouvelle inculpation de Trump est peut-être imminente.

Avocat: «Il n'a jamais été si orange.»

Et pour terminer:

Savez-vous qui d'autres s'est fait arrêter une semaine avant Pâques?

