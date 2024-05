Trump se fait flinguer de partout

Peut-on rire de tout? Aucune idée. Mais zoomons sur les réactions à la condamnation, jeudi, du candidat républicain. Depuis vendredi matin, les anti-Trump évacuent la pression en le criblant de blagues et vannes. Fair enough, après 7 semaines de procès. Non?

A en croire Internet, il fallait lâcher les chiens. Depuis que le monde entier a appris que Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation qui l'ont catapulté devant le juge Merchan, c'est la débandade. Les MAGA pleurent en mode selfie, s'effondrent au volant de leur bagnole, hurlent dans les rues de New York. Le gourou est un criminel et les apôtres sont impuissants.

Si on ne sait pas encore avec quelle sauce il va manger sa condamnation (réponse le 11 juillet prochain), ça n'empêche pas ses détracteurs de le punir de rire(s). Criblé de vannes, de parodies, de mèmes, de répartie assassine, de moquerie (souvent) bien trouvées, le premier président de l'histoire américaine à être condamné au pénal n'est pas au bout de ses... peines sur les réseaux sociaux.

S'il trône encore au sommet des sondages, non loin de Joe Biden, le candidat républicain de 77 ans se voit ainsi offrir un large aperçu de ceux qui ne l'aiment pas. Même Hillary Clinton s'est moquée de sa gamelle judiciaire, alors qu'elle était en pleine conférence au moment du verdict.

Il faut dire que Donald Trump a toutes les qualités pour attirer les railleries. Et pas seulement parce qu'il est le premier à balancer des vacheries à ses ennemis. Juste retour des choses? Allez savoir. Toujours est-il que ça tire à balles réelles depuis jeudi 30 mai 204, 17h08 (heure locale).

Voici les meilleures vannes