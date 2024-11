Quoi? Croissant et café en or, ce n'est pas votre rituel du matin? instagram bohocafe

Vous n'imaginez pas combien coûte ce café-croissant à Dubaï

Un touriste européen aurait pris en photo la facture et elle est salée. Mais elle est aussi, et surtout, dorée.

Il est l'oooor! Mon Seignooooor! Il est l'or de se faire entuber. A Dubaï, un nouveau café a ouvert il y a un mois et il fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il est hors de prix.

Boho Cafe à DIFC (quartier de la finance) propose des viennoiseries et des boissons chaudes, comme dans n'importe quel autre café du quartier. Sauf que dans celui-ci, tout est enrobé d'or. Selon le journal local Golf News, un touriste européen a testé le lieu ce 22 novembre et a pris en photo sa facture: il a commandé un café à la feuille d'or, quatre croissants dorés et deux boules de glace, dorées elles aussi. Ce qui est surprenant, ce n'est pas le combo croissants-glace, mais bien le prix: 6600 dirhams, soit 1500 francs. Le détail de la note indique qu'il a commandé quatre croissants pour 340 francs et deux boules de glace pour 91 francs. C'est le café à 1150 francs qui fait exploser la facture.

Le café est servi dans une tasse en argent. Même pas en or... nul. instagram bohocafe

Difficile de vérifier s'il s'agit d'une vraie addition ou s'il s'agit d'un coup marketing de la part de l'établissement. N'empêche, le lieu existe et il est écrit noir sur blanc sur le menu plastifié qu'on aperçoit dans des vidéos postées sur Instagram, les prix des viennoiseries et autres boissons chaudes à la feuille d'or.

Sur son compte Instagram, Boho Cafe surfe sur cette identité dorée en postant des vidéos de différents influenceurs buvant le karak (café traditionnel du Moyen-Orient) et d'après leur tête, l'or, ça n'a pas un super goût. Ça n'est carrément pas visuel puisque ça colle à la bouche. Berk. D'ailleurs, la séquence est toujours coupée droit après que l'un ou l'autre influenceur trempe ses lèvres dans cette bouillasse dorée.

Des endroits qui proposent de l'or sur de la bouffe, il en existe plusieurs à Dubaï. Le plus connu étant évidemment Salt Bae, autrement dit, le restaurant du boucher turc Nusr-Et devenu viral il y a quelques années en proposant une côte de bœuf recouverte de feuilles d'or à 1500 francs. Le steak est toujours au menu, mais, comme chez Boho Cafe, d'autres plats sans or et plus abordables sont également disponibles. Néanmoins, on reste sur des prix dubaïotes. Chez Boho Cafe, le croissant normal coûte un peu plus de 4 francs, c'est le double d'un croissant en Suisse.

