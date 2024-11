Loucher de plaisir, définition. watson

J'ai goûté le vrai chocolat Dubaï et c'est une aventure

Il affole les réseaux sociaux et, depuis que Lindt a lancé sa version, l'engouement pour cette gourmandise au chocolat au lait, à la crème de pistache et au kadaïf a explosé. J'ai goûté l'original à Dubaï et je vous raconte.

Je vis à Dubaï depuis un an. Naturellement, la rédaction de watson m'a demandé de goûter le fameux chocolat qui affole la Toile. A contrecœur, parce que bien que Dubaï soit une ville riche en gastronomie du monde, le chocolat, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une spécialité de la région (même s'il existe du chocolat au lait de chameau... j'ai goûté, je déconseille).

Le «chocolat Dubaï», comme on le surnomme, c'est une plaque de chocolat au lait scandaleusement épaisse fourrée à la crème de pistache et au kadaïf, ces vermicelles aussi appelés cheveux d'anges faits à base de farine, d'eau, de beurre et de sucre, typiques des desserts du Moyen-Orient.

Selon ceux qui l'ont goûté, c'est incroyable, délicieux, une tuerie. C'est également très visuel. Les personnes qui ont la chance de s'en procurer répètent ce rituel: casser la plaque face à la caméra pour laisser apparaître la pâte crémeuse et généreuse (et gagner quelques followers). Bref, du Food Porn pour alimenter les réseaux sociaux. Même le top model Bella Hadid, de passage à Dubaï il y a quelques jours, n'a pas résisté à cette gourmandise.

L'engouement est tel que le fabricant suisse Lindt a sorti une édition limitée pour laquelle des centaines de personnes ont fait la queue dans le froid à Berlin la semaine dernière. Une édition sera bientôt en vente en Suisse.

A Dubaï, heureusement pour moi, pas besoin de faire la queue dans le froid. D'abord parce qu'il fait chaud et parce que, comme beaucoup de choses ici, cette douceur n'est en vente qu'en ligne.

Il n'existe qu'une seule marque qui propose le véritable chocolat Dubai. Elle s'appelle Fix Dessert et sa créatrice, Sarah Hamouda l'a imaginé en 2021 lorsqu'elle était enceinte et qu'elle avait des envies soudaines de sucré. Les autres marques ne sont que de pâles copies qui tentent de surfer sur le buzz. Je l'ai appris à mes dépens. Une semaine avant, j'ai commandé un soi-disant chocolat Dubaï contrefait sur Amazon. Le truc est arrivé dans un carton balancé dans mon jardin en plein cagnard. Je ne vous dis pas la gueule du truc quand je l'ai ouvert.

500 plaques par jour

Sur le compte de Fix Dessert, il est écrit: «Tous les jours sur Deliveroo de 14 heures à 17 heures». Je me dis que c'est trop facile. On est mercredi matin, je mets une alarme sur mon iPhone pour 14 heures. Ça sonne, mais je suis en train de conduire alors tant pis, ça attendra. 14h10: plus rien, le magasin a été dévalisé. Il faut dire que Fix Dessert ne produit que 500 plaques par jour. Je retente ma chance le lendemain. Je mets cette fois une alarme à 13h50, histoire d'être prête avec le compte Instagram ouvert et le lien vers Deliveroo. Bizarrement, cette histoire commence à me stresser.

«J'ai l'impression d'acheter des billets pour le concert de Taylor Swift»

14h00, j'ouvre le lien Deliveroo. Le chocolat est disponible ainsi que d'autres parfums et des coffrets. J'essaie de commander un assortiment, mais le site plante. Rien ne se passe. Ca y est, je vois trouble. Pas le temps de tergiverser, je clique sur l'original. Mais avant de pouvoir finaliser ma commande, je dois impérativement cocher la boxe: «à garder au réfrigérateur et à consommer dans les trois jours». A Dubaï, c'est un peu comme aux Etats-Unis. Ils sont très prudents avec tout. Ils ne veulent surtout pas de mauvaise critique ou un accident qui ferait une mauvaise publicité. Par exemple, vous ne pouvez pas commander dans un restaurant sans qu'on vous demande systématiquement si vous avez des allergies ou des intolérances.

Je coche, je paie. Mon précieux me sera livré une heure après dans un sac réfrigéré.

«Dessert chocolatier». C'est écrit en français, parce que ça fait chic.

Alors, c'est bon ou pas?

Ce n'est pas une plaque qui m'a été livrée, mais un lingot. Le machin pèse une tonne. Je retire l'emballage qui précise que, dans la recette, il y a également du tahini, une pâte de sésame très grasse mais aussi très bonne, utilisée dans la cuisine du Moyen-Orient.

Tieu c't'épaisseur! watson

J'ouvre le papier aluminium. Je suis tellement excitée. Y aura-t-il un ticket d'or à l'intérieur pour visiter l'usine de Willy Wonka? Je découvre une plaque graphique super jolie.

C'est beau. watson

Je la casse en deux comme les influenceurs le font sur TikTok. Sauf que ce qu'ils ne montrent pas, c'est que le chocolat est très épais, alors on a tendance à enfoncer ses doigts dans le chocolat pour briser la plaque et on en a vite plein partout. C'est un peu dégueu, mais ça fait partie du jeu.

Comme promis, l'enrobage laisse place à cette généreuse ganache coulante. Ça donne envie et, en même temps, c'est vert, donc ça pourrait être plus appétissant.

J'ai peur, mais j'y vais. watson

Je m'attendais à une bombe de sucre et je dois avouer que j'ai été surprise

C'est doux sans vous attraper à la gorge. La texture est assez géniale avec le croustillant des vermicelles. Il y a même une pointe de sel qui a un goût de reviens-y. Mais quand on y retourne et qu'on prend un plus gros morceau, on est écoeuré. Pour vous dire, je n'ai même pas mangé un carré en entier. Le problème, c'est le chocolat au lait. Il est trop épais et trop présent. J'aurais préféré la version au chocolat noir, qui existe, mais que je n'ai pas eu l'occasion de goûter. Dans ce cas, je suppose que la plaque est plus fine pour pouvoir la casser facilement.

Je comprends l'engouement autour de cette gourmandise. Il y a l'effet wow quand on le casse et pour les becs à sucre, c'est probablement un délice.

Mais moi, je suis trop protestante avec le chocolat. Je n'aime que les amandes Princesse de chez Auer ou les rochers de chez Blondel Oui, je sais, je suis une personne âgée.

Est-ce que ça vaut la peine de l'essayer si vous êtes à Dubaï? Oui, car ça n'est pas cher payé (en argent et en énergie), même si la ville a beaucoup plus à offrir pour les foodies.

