Avant de racheter Twitter, Musk y a raconté n'importe quoi, la preuve

Avec le rachat de Twitter, le milliardaire ajoute un nouveau jouet à sa collection. Un réseau social qu'il utilise pour partager ses avis, pas toujours brillants.

Le milliardaire rejoint le monde merveilleux des dirigeants qui possèdent des réseaux sociaux. Bravo à lui. Continuera-t-il à utiliser la plateforme pour raconter tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi?

Elon Musk est connu, entre autres, pour colporter des fake news, partager des infos qui font plonger l'action de Tesla en Bourse ou encore s'en prendre à ceux qui ne partagent pas la même vision du monde que lui.

Certains des tweets d'Elon Musk sont si bêtes qu'ils ont carrément été supprimés.

Voici une sélection des pires affirmations du riche entrepreneur sur le réseau au petit oiseau bleu.

Bill Gates ne fait pas bander Elon Musk

On a du mal à croire qu'on vient vraiment d'écrire cette phrase. Et pourtant, le patron de SpaceX s'est moqué du fondateur de Microsoft en tapant sous la ceinture. «Au cas où vous voudriez faire redescendre rapidement votre érection», a-t-il tweeté le week-end dernier, en y joignant une photo de Bill Gates et d'un emoji homme enceint.

L'université des seins?

Le boss de Tesla aime manifestement les blagues pipi-caca-zizi-chattoune. En septembre de l'année dernière, Elon Musk a proposé une énième brillante idée sur Twitter: lancer l'université «Texas Institute of Technology & Science». Dont l'abréviation donne «TITS», soit «seins».

C'est de l'art

Ah, dans la catégorie «humour d'un enfant de huit ans», n'oublions pas le monde du pet. Oui, le pet, le prout, les flatulences. «J'ai mis l'art en pet.» Ah.

Full soutien à Kanye West

Lorsque le rappeur aux excentriques idées s'est lancé dans la course à la présidentielle américaine, en 2020, Elon Musk lui a tweeté son soutien. Un soutien sur lequel le milliardaire est revenu, dans un autre tweet. «Je crois qu'on pourrais avoir plus de divergences d’opinions que je ne pensais.»

Sauvetage et pédophile

Traiter de pédophile un type qui aide des sauveteurs à sortir des enfants coincés dans une grotte en Thaïlande, on en pense quoi? Pas vraiment du bien, on est d'accord. Même Musk a fini par revenir sur ce tweet plutôt immonde et a présenté ses excuses.

Trop dur à dire?

«Les pronoms, ça craint», écrit-il en 2020. Le riche entrepreneur a-t-il un souci avec l’inclusivité? On comprendrait mieux le tweet sur Bill Gates.

Six mois après un premier tweet sur les pronoms, Elon Musk en remet une couche.

Mais comme il le clame dans un autre tweet, il «soutient les personnes trans, mais ces pronoms sont un cauchemar esthétique». Se souvient-il du prénom qu'il a donné à l'un de ses fils, «X Æ A-XII»?

Aucun sens

Au moins, accordons-lui ceci: en 2019, le richissime américain soulignait l'absurdité de son compte. «Mon Twitter est à peu près un non-sens complet à ce stade.» Un peu de lucidité au milieu de tout ce tas de tweets, dont certains sont franchement idiots.

Va-t-il faire supprimer le compte de ce jeune?

Passons à un humour (douteux) qui fait sans doute rire Elon Musk:

