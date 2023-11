Pink à Zurich le 30 juillet 2019. Image: KEYSTONE

Pink a fait une surprise à ses fans

En concert en Floride, la chanteuse Pink a distribué des livres bannis des écoles publiques.

Quel est le point commun entre le livre Beloved écrit par un prix Nobel de littérature et le poème The hill we climb d'Amanda Gormanlu à l'investiture de Joe Biden? Ils font partie tous les deux des livres bannis des écoles publiques de l'Etat de Floride.

Face à ce constat, la chanteuse Pink s'est alliée à l'association Pen America qui lutte pour la liberté d'expression et a eu une idée pour le moins originale: distribuer certains de ces livres bannis à 2000 de ses fans durant ses concerts en Floride.

Le 11 novembre dernier, l'interprète de «So what!» avait annoncé sa collaboration avec Pen America de cette manière👇🏽

«Saviez-vous que près de 6 000 livres ont été interdits depuis l'automne 2021? Et que près de 40 % de ces interdictions au cours de la dernière année scolaire ont eu lieu en Floride ? En tant que mère de deux jeunes lecteurs, je ne peux pas imaginer laisser quelqu'un d'autre décider de ce que MES ENFANTS peuvent ou ne peuvent pas lire!»

Pink a souhaité parler de cette initiative en diffusant en direct sur sa page Instagram une conversation avec Suzanne Nossel, PDG de l’association Pen America et l’auteure Amanda Gorman.

Une artiste engagée

Distribuer des livres bannis est une première pour la chanteuse aux trois Grammy awards, mais son engagement pour les causes féministes ou humanistes ne date pas d'hier. Elle milite notamment au travers de ses chansons. En 2006, son titre «Dear Mr. President» s'insurge contre George W. Bush et la guerre en Irak.

Elle réitère en 2017 contre Donald Trump en chantant «What about us», titre qui parle des laissés-pour-compte. L'artiste réalise aussi en 2014 une chorégraphie pour soutenir l'opération «Dance For Justice, 1 Billion Rising» qui milite contre les violences faites aux femmes. Pink n'a de cesse de lutter contre les stéréotypes et livrant par exemple des discours sur l'acceptation de soi et la santé mentale. L'un de ses engagements les plus significatifs a été de devenir ambassadrice de l'Unicef en 2015.

Lorsque vous avez un enfant et que vous imaginez être dans l'impossibilité de le nourrir, cela vous fait quelque chose. Pink, lors de sa nomination par l'Unicef en tant qu'ambassadrice

P!nk rend visite à des enfants en Haïti avec l'UNICEF. Photo UNICEF USA

L'artiste aux 40 millions d'albums vendus n'est donc pas à son premier engagement politique. Rappelons que l'Etat de Floride, sous la direction du gouverneur ultra-conservateur RonDeSantis bannit 1406 ouvrages dont: Persepolis de marjane Satrapi, Le journal d'Anne Franck en bande dessinée et de nombreux ouvrages traitant de l'esclavagisme et de la ségrégation raciale aux Etats-Unis.