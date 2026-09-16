JD Vance est fan d’Emily in Paris et il sait avec qui Emily doit finir

Vidéo: watson

«Emily in Paris» a un fan inattendu à la Maison-Blanche

On connaissait le vice-président auteur à succès, avocat, idéologue de l'altright américaine ou encore potentiel successeur de Trump à la Maison-Blanche: il s'avère que JD Vance est aussi critique de séries à ses heures perdues. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le républicain a livré une analyse aussi surprenante que passionnée d’Emily in Paris.

Plus de «Divertissement»

JD Vance est visiblement Team Gabriel. Le vice-président américain s’est offert une étonnante parenthèse télévisuelle cette semaine en consacrant une longue tirade à Emily in Paris, la série à succès de Netflix avec Lily Collins.

Dans une vidéo publiée le 14 septembre sur TikTok et relayée par sa directrice de la communication sur X, JD Vance explique qu’un ami venait de critiquer ce qu’il appelle, non sans emphase, le «chef-d’œuvre de la télévision américaine» qu’est Emily in Paris. Il décide alors de livrer sa propre «méta-analyse» de la série.

JD Vance a livré une analyse particulièrement enthousiaste d’Emily in Paris. image: tiktok

Selon lui, le programme cacherait derrière les robes de créateurs, les verres de vin et la vie rêvée d’Emily Cooper à Paris quelque chose de beaucoup plus profond: une «vaste critique culturelle de la prise de décision des millennials».

Et le républicain de 42 ans a surtout un avis très tranché sur la vie sentimentale de l’héroïne.

Pour lui, Emily devrait évidemment finir avec Gabriel, le chef français incarné par Lucas Bravo. «Elle devrait épouser ce type. Ils devraient fonder une famille, que ce soit à Paris ou en Amérique. Ils devraient construire une vie ensemble», affirme JD Vance. Même traitement pour Gabriel, qui devrait selon lui cesser de fréquenter les différentes femmes qui traversent sa vie et choisir Emily.

Depuis leur rencontre, Emily et Gabriel vivent une relation en dents de scie, faite d’attirance, de mauvais timing et de ruptures. image: netflix

Le vice-président voit précisément dans l’incapacité des deux personnages à se mettre ensemble le cœur du propos de la série. Leurs «décisions absurdes», entre relations sentimentales et priorité donnée au travail, constitueraient selon lui une critique particulièrement réussie de sa propre génération.

Et JD Vance ne s’arrête pas là. Au terme de son analyse, il recommande carrément la série à ses abonnés avant de lâcher cette comparaison pour le moins ambitieuse:

«Au risque d’exagérer, c’est le Shakespeare de notre époque»

Cette déclaration tombe à point nommé pour Netflix: Emily in Paris doit revenir le 24 décembre pour sa sixième et dernière saison. La question de savoir avec qui Emily terminera son aventure parisienne devrait donc bientôt trouver une réponse.

Reste à découvrir si les scénaristes auront, eux aussi, choisi le camp de JD Vance.

Vidéo: watson

Vidéo: watson