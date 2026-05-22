C'est bientôt le clap de fin pour l'un des plus gros succès de Netflix. getty/watson

C'est l'ultime et dernière saison de ce show Netflix iconique

Emily in Paris, c'est bientôt fini! La sixième saison, actuellement en tournage en Grèce, sera bel et bien la dernière.

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La nouvelle a de quoi dévaster les fans et ravir les détracteurs de l'expatriée américaine la plus célèbre de France: Emily, la cadre marketing débarquée tout droit de Chicago pour atterrir au pays des croissants et du jambon-beurre, incarnée par Lily Collins s'apprête à tirer sa révérence.

Comme l'a confirmé Netflix ce jeudi, la série à succès se conclura avec sa sixième saison, actuellement en tournage en Grèce.

Emily in Paris conclura ses aventures en Grèce. IMAGE: NETFLIX

Son interprète a également relayé la nouvelle dans une vidéo à l'attention des fans. «La saison 6 vous offrira tout ce que vous aimez dans la série et constituera le chapitre final de l'aventure extraordinaire d'Emily», promet Lily Collins.

«Toute l'équipe, acteurs et techniciens, met tout son cœur à l'ouvrage pour faire de cette saison d'adieu un moment inoubliable, que nous sommes en train de tourner» Lily Collins, dans une vidéo partagée par Netflix

«J'ai hâte de partager avec vous toute la magie qui nous attend et de célébrer cette ultime saison de la manière la plus élégante qui soit», conclut l'actrice, qui incarne Emily depuis désormais six ans.

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Une chose est sûre, la fin du show iconique sera pleine d'émotions: «Alors que nous entamons la dernière saison, je suis profondément reconnaissant envers Netflix, Paramount et, surtout, envers les fans qui nous ont accompagnés dans ce voyage incroyable», s'est ému son créateur, Darren Star, dans un communiqué.

«Nous avons hâte de partager ce dernier chapitre avec vous. Merci de nous avoir permis de faire partie de vos vies, d’avoir inspiré vos rêves de voyage et votre amour pour Paris. Emily in Paris restera à jamais dans nos cœurs», jure le showrunner.

Dans nos cœurs, on ne sait pas, mais la série restera assurément gravée comme l'un des succès les plus retentissants de la plateforme. Au total, les saisons 1 à 5 ont passé 32 semaines dans le top 10 mondial des séries télévisées en langue anglaise sur Netflix et ont atteint la première place dans 90 pays. (mbr)

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