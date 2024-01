Image: watson

Ce zoo a la solution parfaite pour vous venger de votre ex

Vous ne savez pas quoi fêter pendant la Saint-Valentin? Ce zoo américain a le programme parfait pour vous: baptiser des cafards et des rats...du nom de vos ex. En leur promettant une fin des plus funestes.

Plus de «Divertissement»

Pour nombre d'esprits rabat-joie, la Saint-Valentin est la fête du seum: il ne s'agirait rien d'autre que d'un piège marketing pour les faibles d'esprit (ou pire: pour les couples romantiques, ces êtres infâmes). Pour d'autres, la Saint-Valentin équivaut à un jour spécialement institutionnalisé pour humilier les célibataires, obligés de devoir supporter le bonheur dégoulinant d'amoureux transits en terrasse.

Enfin, une dernière poignée d'âmes au bois tendre aimerait bien courir à travers les champs en tenant sa moitié par la main, mais s'est foulé la cheville sur la route des dates foireux.

Bref, tout ça pour dire que y'a plein de gens qui ne savent pas quoi faire le 14 février.

Que ces personnes soient rassurées, il existe un zoo qui a pensé à eux. Il s'agit d'un parc animalier situé aux States, au Texas, cet endroit bardé des cactus et de Ted Cruz. Certes, c'est pas la porte à côté, mais c'est l'idée qui compte.

Ce zoo dégourdi planté à San Antonio a lancé une campagne de dons spéciale pour la Saint-Valentin. Son slogan? «Cry Me a Cockroach» (en gros: «Pleurs-moi un cafard»). Oui, ça ressemble méchamment au titre de la chanson de Justin Timberlake Cry me a river, et donc, vous l'aurez compris, ça concerne le dossier des ex.

En effet, moyennant un don plus ou moins important, vous aurez le droit de prénommer un cafard, un rat, ou même un légume du nom de votre ex. Ensuite, c'est là que le bail devient un peu sombre; les petits William, Gaspard ou Mathilde nouvellement baptisés seront donnés en pâture à un autre animal résident. Tout cela pour vous aider à «écrabouiller le passé».

«(...) Le zoo de San Antonio vous aidera à écraser votre passé, un véritable guérisseur de chagrin, en donnant votre sélection à un animal résident» «Squash the beef», comme on dit dans le langage de Shakespeare. Vu sur le site web du zoo

Ça peut sembler un peu cruel, voire vulgaire, diront ceux qui sont dotés d'un minimum de sensibilité. Mais ceux-ci n'ont clairement pas testé cette de thérapie de choc, un exutoire salutaire pour vous aider à oublier ce que Gaspard a fait avec votre prof de danse.

Selon le montant de l'investissement, vous aurez droit à différentes prestations, nous informe t-online: pour un don allant jusqu'à 25 dollars, le donateur reçoit une carte de vœux numérique, tandis que l'ex-partenaire concerné reçoit... une notification indiquant qu'un insecte portant son nom a servi de croquettes à un autre animal.

Sachez que votre petit pécule sera bien investi, puisqu'il servira à acquérir de nouveaux aliments pour les animaux du zoo, qui feront peut-être une indigestion de Mathides.

Une bougie de bouse d'hippo

Voilà quelques années déjà que le zoo lance la campagne de dons «Cry Me a Cockroach» avant la Saint-Valentin.

Entre-temps, le concept est devenu si populaire que le parc a imaginé d'autres idées.

Cette année, par exemple, explique encore t-online, il est possible d'acheter une bougie qui diffuse un parfum, disons, unique: celui d'excréments d'hippopotame.

Car oui, les hippos sont des être méga-romantiques: ils attirent leur partenaire en leur déposant de délicats cadeaux sur le sol: de grosses bouses. C'est un peu l'équivalent des pendentifs Van Cleef & Arpels que l'on offre à sa chérie en gage d'amour.

Nous a on même une banque dédiée 👇 La banque mondiale du caca s'installe en Suisse

Donc, si ça se trouve, la «Hippo-Love-Candle» a le même effet sur les humains. C'est en tout cas ce que le zoo de San Antonio laisse entendre, moyennant un petit stipendium de 14,99 dollars.

Pour ceux qui sont actuellement célibataires et à la recherche de l'âme soeur, le parc organise la nuit des célibataires «Meet Your Next Ex» («Rencontre ton prochain ex»). Pour ce 14 février, le zoo attend «plus de mille célibataires», estime t-online, et promet une nuit endiablée avec speed dating, spectacles et activités diverses.