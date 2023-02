Vidéo: watson

Pour la Saint-Valentin, Margaux vous emmène au Salon du Mariage!

Vous songez à poser un genou à terre ce soir et passer la bague au doigt de votre tendre moitié, pour que cette Saint-Valentin reste dans les annales? Regardez un peu ce qui vous attend d'abord: on vous traîne au Salon du Mariage qui a eu lieu en novembre. (Oui, on fait péter les archives, et alors?)

C'est la fête des amoureux, woohoo! Pour célébrer l'amûûûr, et pour vous préparer à ce qui vous attend, peut-être, plus tard dans la soirée, on vous emmène au Salon du Mariage, à Beaulieu, à Lausanne.

En vrai, on a tourné ce reportage en novembre, mais on a oublié de le monter. On s'est dit que la St-Valentin était une bonne occasion pour le sortir. C'est tiré par les cheveux? C'est pas pire que quand votre tendre moitié vous dit «la Saint-Valentin, avec toi, c'est toute l'année» pour justifier pourquoi vous ne recevrez rien ce soir...

Allez, bonne fête!

