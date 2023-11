Macy's Thanksgiving Day Parade se tient chaque année dans les rues de la Grande Pomme depuis 1924. Image: getty/watson

Les stars et Son Goku se pavanent pour Thanksgiving

Cette semaine, outre-Atlantique, on a fêté Thanksgiving. Stars et ballons gigantesques à l'effigie des figures emblématiques de la pop culture ont fait le show lors d'une parade traditionnelle.

Cela fait près de cent ans que ça dure: la traditionnelle Macy's Thanksgiving Day Parade en a encore mis plein les mirettes aux badauds new-yorkais ce jeudi 23 novembre. Ce cortège de quelque trois heures, mis sur pied par l'enseigne américaine Macy's en 1924, déferle chaque année le jour de Thanskviging dans les rues de la Grande Pomme. Des dizaines de chars colorés et de ballons gigantesques y mettent à l'honneur de célèbres figures de la culture pop.

Et cette 97e édition n'a pas dérogé à la tradition. Des héros de franchises japonaises emblématiques tels que Pikachu ou Son Goku en version «balloonesque» géante ont plané au-dessus des spectateurs. Sans compter des protagonistes du cinéma animé tels que Po, de Kung Fu Panda, ou encore les Minions de Moi, moche et méchant. Et quelques stars se sont aussi faufilées dans le cortège...

On vous laisse avec un aperçu en images de ce défilé coloré ci-dessous. Bonne parade!

C'est parti pour un peu de féerie! Allez, c'est Thanksgiving: c'est normal qu'on commence par la dinde! Image: NBCUniversal

Pikachu s'est envolé sur un «poke-traîneau» parmi les gratte-ciel Image: instagram @pokemon

Le héros de «One Piece» a marché sur la foule Luffy au chapeau de paille en version géante. Image: NBCUniversal

Il en jette, ce Son Goku! Getty Images North America

Les Minions en vadrouille. Image: NBCUniversal

Avec lui, la Force est trop cute 😄 Besoin de vous le présenter, vraiment? Getty Images North America

Un Bob l'éponge très concentré... Getty Images North America

Po en pleine action! Le héros de Kung Fu Panda. Getty Images North America

Chase a patrouillé dans les rues de New York. Image: NBCUniversal

Les stars étaient aussi au rendez-vous...

Ashley Park a troqué les candélabres d'Emily in Paris contre ceux de Sesame Street👇 GC Images

Le boys-band sud-coréen Enhypen sous bonne garde: GC Images

Des «revenantes», comme Cher... La chanteuse de 77 ans a interprété son nouveau single «DJ Play A Christmas Song». Image: NBCUniversal

... ou Brandy Mais oui, rappelez-vous, elle avait fait un carton à la fin des années 1990 avec «The Boy is mine». Image: NBCUniversal

Sans oublier un soupçon de magie de Noël: Le Père Noël, ses lutins et ses rennes étaient aussi de la fête! Image: NBCUniversal

