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Le Birkin d’Hermès est-il devenu ringard à cause des influenceuses?

Surexposé sur TikTok, copié et même proposé à la location, le Birkin d’Hermès aurait perdu son mystère auprès de certaines riches collectionneuses.
Longtemps symbole absolu du luxe inaccessible, le Birkin d’Hermès est désormais omniprésent sur TikTok et Instagram. Au point de devenir ringard?image: getty/watson

Les riches Américaines ont honte de leur Birkin

Longtemps symbole ultime de «quite luxury» et de bon goût, le Birkin d’Hermès serait-il devenu trop banal? Aux Etats-Unis, certaines riches collectionneuses accusent les influenceuses, TikTok et la multiplication des copies d’avoir «tué» le sac le plus célèbre du monde.
21.09.2026, 19:0421.09.2026, 19:04
Marine Brunner
Marine Brunner

Il aura fallu un Birkin gris posé sous une machine de Pilates pour que Tanya perde ses nerfs. Cette Américaine de 35 ans, propriétaire de pas moins de quatre Birkin et de 25 sacs Hermès au total, témoigne auprès du magazine The Cut avoir été prise d’une soudaine envie de renverser son jus au curcuma sur le précieux sac d’une jeune femme en tenue de sport rose.

Le drame a été évité. Mais derrière l’anecdote volontairement excessive se cache une petite guerre qui agite depuis quelques mois certains cercles très fortunés des Etats-Unis: le Birkin serait devenu… ringard.

Et les coupables auraient un nom: les influenceuses.

«Avant, les Birkin signifiaient qu’on avait de l’argent et du goût. Maintenant, ça veut dire qu’on a une ring light et aucune pensée originale»
Tanya à The Cut

Le Birkin reste pourtant l’un des sacs les plus chers et les plus difficiles à obtenir au monde. Selon le modèle, l’année ou la matière, son prix peut aller d’environ 10 000 dollars à plusieurs centaines de milliers.

BERLIN, GERMANY - MAY 08: Sophia Geiss seen wearing an oversized cream H&amp;M x Stella McCartney trench coat paired with layered Drykorn shorts and Zara jeans, a brown Hermès Birkin 40 in Epsom leath ...
Longtemps accessoire ultime, le Birkin perd de sa cote auprès des puristes.Getty Images Europe

Il est partout

Mais sa présence sur les réseaux sociaux a explosé. L’influenceuse américaine Alix Earle promène par exemple son imposant Birkin HAC 45 associé à des leggings Alo.

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 10: Alix Earle is seen in Tribeca on her way to her first dance rehearsal after Dancing with the Stars on February 10, 2026 in New York City. (Photo by TheStewartofNY/GC ...
L'influenceuse Alix Earle et son Birkin XXL GC Images

Danielle Pheloung, ancienne employée de Goldman Sachs reconvertie en créatrice de contenu, filme ses rendez-vous chez Hermès sur TikTok. D’autres influenceuses détaillent leurs achats de Birkin au Japon ou montrent des collections comptant une dizaine de sacs.

La querelle entre ces deux femmes puissantes dégénère
La querelle entre ces deux femmes puissantes dégénère

Aux yeux de certaines collectionneuses interrogées par The Cut, cette surexposition a fait disparaître une partie du mystère. «Les influenceuses ont fait au Birkin ce qu’elles ont fait à l’avocado toast», ironise Tanya.

«Elles ont pris quelque chose de parfaitement respectable et l’ont rendu tellement omniprésent qu’il en est devenu fatigant»
Tanya, propriétaire de Birkin fatiguée, à The Cut

Cette démocratisation reste évidemment toute relative: le Birkin demeure inaccessible à l'écrasante majorité de la population. Mais il est désormais beaucoup plus facile d’en afficher un sans passer par le parcours traditionnel imposé par Hermès.

Aux Etats-Unis, en effet, le service de location Vivrelle a notamment lancé une formule permettant à certains membres d’emprunter un Birkin pour 800 dollars par mois. La start-up Phia, cofondée par Phoebe Gates, la fille de Bill Gates, a même organisé un concours permettant de gagner un sac acheté sur le marché de seconde main.

La ressemblance est confondante: un Wirkin, l'exemplaire de Walmart.
La ressemblance est confondante: un Wirkin, l'exemplaire de Walmart.image: reddit

A cela s’ajoute l’avalanche de copies. La chaîne de supermarchés Walmart a fait parler d'elle avec le «Wirkin», une imitation vendue autour de 80 dollars. D’autres versions en PVC ont également connu leur heure de gloire sur Amazon. Sur Reddit, des communautés entières échangent leurs conseils pour dénicher les contrefaçons les plus crédibles. Autant de phénomènes qui brouillent encore davantage les frontières entre objet rarissime et produit culturel omniprésent.

Mais pour les critiques les plus sévères, le problème ne tient pas uniquement au nombre de sacs en circulation. C’est leur utilisation qui aurait changé. «Avant, on voyait un Birkin porté par une femme fabuleuse à un déjeuner ou descendant d’un taxi», raconte Emily, historienne de la joaillerie âgée de 29 ans. à The Cut.

«Le sac semblait faire partie de sa vie. C’est de là que venait le luxe»
Emily

Aujourd’hui, poursuit-elle, il est davantage perçu comme une preuve de richesse destinée aux réseaux sociaux.

MIAMI BEACH, FL - JUNE 2: Olivia Attwood is seen on the beach on June 2, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by MEGA/GC Images)
Désormais, le Birkin se trimballe même à la plage.GC Images

Ironie suprême: le Birkin était précisément conçu comme un grand fourre-tout pratique, suffisamment robuste pour accompagner le quotidien. La femme à qui il doit son origine, Jane Birkin elle-même, maltraitait joyeusement son célèbre sac, le remplissant de livres, de bouteilles ou d’affaires personnelles. Les jumelles Olsen ont elles aussi longtemps porté des modèles usés jusqu’à la corde.

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Ce sac promet de se vendre à prix d'or

Le Birkin vraiment mort?

L’idée d’une mort du Birkin reste néanmoins très relative. En dehors des bulles de la mode new-yorkaise et des forums spécialisés, le sac continue d’incarner un sommet du luxe. Sur Reddit, une propriétaire interrogée par The Cut résume d’ailleurs son rapport à son mini-Birkin de manière beaucoup moins dramatique: elle l’aime tout simplement parce qu’il lui donne «l’impression d’être chic» lorsqu’elle boit un cocktail le week-end.

Autrement dit, le Birkin n’est peut-être pas mort. Il souffre surtout du même phénomène que beaucoup d’objets devenus viraux: à force d’être photographié, déballé, collectionné et commenté, il a perdu une partie de son aura d’inaccessibilité.

Et comme le suggère The Cut, il existe peut-être une solution plus simple que de ranger ses sacs Hermès au placard: quitter TikTok de temps en temps.

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source: universal images group editorial / universal history archive
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