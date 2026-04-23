A gauche: Alix Earle, influenceuse aux plus de 8 millions d'abonnés. A droite: Alex Cooper, la podcasteuse la plus puissante des Etats-Unis. Les anciennes partenaires sont en guerre. watson/getty

La querelle entre ces deux influenceuses dégénère

Voilà des mois que fourmillent les rumeurs de brouille entre Alex Cooper, créatrice de podcast parmi les plus puissantes des Etats-Unis, et Alix Earle, influenceuse qui brasse des abonnés par millions. Voici les enjeux que dissimule cette querelle publique a priori futile... mais tout à fait captivante.

Plus de «Divertissement»

Il était une fois, dans l'univers des riches, célèbres et influents, deux jeunes Américaines blondes, ambitieuses, à la ressemblance physique frappante et aux prénoms non moins similaires.

La première, Alex Cooper (prononcez «Alix») est la fondatrice et animatrice du podcast Call Her Daddy. Deuxième podcasteuse la plus populaire au monde juste derrière Joe Rogan, la jeune femme de 31 ans a conclu de juteux contrats avec Spotify et Sirius XM, brasse quelque 20 millions de dollars par an et compte parmi ses invités des personnalités tels que Michelle Obama, Kamala Harris et Kim Kardashian.

Alex Cooper figure parmi les podcasteurs les mieux payés au monde, avec un contrat de 60 millions de dollars avec Spotify et un autre de 125 millions avec SiriusXM. capture d'écran: youtube

La seconde, Alix Earle, est une influenceuse de renommée internationale. Propulsée par ses vidéos sur TikTok, elle a participé à Dancing With the Stars, où elle a terminé deuxième.

Le talent d'Alix Earle pour vendre des produits en ligne est tel qu'on parle désormais de «l'effet Alix Earle». Image: NBCUniversal

Elle collabore désormais avec Netflix sur une émission de télé-réalité familiale et vient de lancer, le mois dernier, comme tant d'autres célébrités avant elle, une marque de soins pour la peau déjà en rupture de stock. Sur le plan privé, on lui a tout récemment prêté une idylle avec la légende du football américain, Tom Brady.

Pour peu que vous ayez passé un peu de temps sur les réseaux sociaux ou sur Page Six ces dernières semaines, vous êtes peut-être tombés sur des références ou des articles liés à la prétendue querelle qui déchire ces deux anciennes copines. Au point que même le très sérieux New York Times décide de consacrer un article à la rupture qui a laissé la moitié d'Internet sous le choc - et l'autre perplexe.

«C'est une série dramatique sans enjeu de vie et de mort, qui met en scène deux femmes qui ont très bien réussi et qui sont séduisantes où il ne se passera quoi que ce soit de sombre», interprète Blakely Thornton, critique culturelle et de mode, dans le New York Times pour expliquer la fascination généralisée pour cette dispute. «Au bout du compte, elles auront toutes les deux encore des millions de dollars.»

«C’est exactement ce dont nous avons tous envie en ce moment» Blakely Thornton, critique culturelle et de mode, dans le New York Times

De protégée à ennemi publique

Pour comprendre les dessous de cette affaire aux relents de Lolita Malgré Moi, il faut revenir aux origines de l'empire médiatique d'Alex Cooper. Après avoir lancé le podcast Call Her Daddy, en 2018, dans lequel la jeune femme mène d'intenses sessions de bavardage avec des célébrités hollywoodiennes, figures de la pop culture ou politiques, elle fonde cinq ans plus tard la société Trending aux côtés de son compagnon, le producteur Matt Kaplan.

Trending, qui s'est diversifiée dans de nombreuses activités dont les évènements, les séries télévisées ou encore les produits physiques, mène désormais ses projets à un rythme effréné. Le mois dernier, ce poids lourd a lancé une émission de télé-réalité de rencontres sur la plateforme Hulu, célébré en grande pompe le 20e anniversaire d'Hannah Montana pour Disney ou produit la nouvelle saison de XO, Kitty, qui s'est classée numéro 1 sur Netflix dès sa sortie.

Au sein du portefeuille foisonnant de l'entreprise, citons encore Unwell Network, réseau de podcasts qui s'adressent principalement aux femmes de la gen Z, parmi lesquels le désormais célèbre Call Her Daddy.

C'est plus ou moins au lancement de la société, en 2023, que remontent les premiers signes de rapprochement entre Alex Cooper et Alix Earle. Début août, il est annoncé que l'influenceuse sera le second talent à rejoindre le label Unwell Network avec son propre podcast, Hot Mess.

Alex (à gauche) et Alix (à droite) au moment de l'annonce du lancement de Hot Mess, en 2023. GC Images

Si la collaboration s'annonce idyllique et que les premiers épisodes sont un franc succès, début février 2025, de premières rumeurs font état de tensions entre Alix et Alex. Peu après, c'est la rupture: Unwell Network «renonce à tous ses droits» sur le podcast, afin que son animatrice «puisse explorer librement de nouvelles opportunités». Information confirmée un mois plus tard par l'intéressée.

«Je dois suspendre le podcast pour une durée indéterminée. Je ne souhaite pas vraiment entrer dans les détails, et je ne peux d'ailleurs pas le faire pour le moment, mais j'ai adoré ça, et je suis très fière de ce que j'ai construit avec ce podcast» Alix Earle, sur son compte TikTok

Quelques mois plus tard, elle confiera au Wall Street Journal au sujet de ce départ que, «en coulisses, c'était un peu le chaos». Sans vouloir fournir davantage de détails.

Explosion publique

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que nous vivons à l'ère des réseaux sociaux. Une ère où chaque publication, commentaire ou interaction devient sujette aux piques et attaques insidieuses - suivies, immanquablement, d'un lot de spéculations gourmandes et d'interprétations hasardeuses de la part des internautes.

Ce qui devait donc se cantonner à un différend mi-pro mi-perso digne de nos brouilles devant la machine à café a fini par exploser sur la scène publique, sous forme d'une longue diatribe d'Alex Cooper, postée sur son compte TikTok, lundi dernier. «D'habitude, je ne réponds pas à ce genre de choses, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps, et honnêtement, c'est gênant de participer à ça...», a fait savoir l'animatrice.

«Mais je vois évidemment les vidéos. Je suis identifiée, je vois les messages privés, je vois les commentaires, alors il est grand temps que je réagisse», a-t-elle asséné en guise de préambule. «Alix Earl, meuf, les reposts passifs-agressifs, les likes et les commentaires sur tout et n'importe quoi… je dois te le dire franchement.»

«Il va falloir que tu sois précise et que tu dises tout simplement ce que tu as à dire sur moi. Il n'y a pas d'accord de confidentialité. Personne ne t'en empêche. Arrête de te cacher derrière les autres et dis-le toi-même. Quel est le problème?» Alex Cooper, dans un TikTok

directement adressé à Alix Earle

«Je sais ce qui s'est passé, et toi aussi… alors parle», appelle Alex Cooper. «A moins que le récit mensonger que tu inventes ne soit bien plus intéressant que la vérité. Je n'ai rien à cacher de ce qui s'est passé entre nous. Donc, à moins que tu aies réellement quelque chose à dire, je m'en vais. C'est terminé.»

La réponse de l'intéressée n'a pas tardé à fuser dans les commentaires. Alix Earle répond en quatre mots: « D'accord, je m'en occupe!»

D'autres préoccupations

Autant dire que nous n'avons toujours absolument aucune idée du conflit latent qui déchire la méga-podcasteuse et la méga-influenceuse, à l'exception des rumeurs et du parfum de scandale qui excitent les internautes.

Reste que ce n'est pas la seule source de tensions autour de l'empire grandissant des podcasts d'Alex Cooper. Huit jours après la prise de parole de l'animatrice sur les réseaux sociaux, l'affaire a pris une tournure inattendue avec la publication d'une longue enquête du média Bloomberg sur les défis que rencontre la jeune femme et son époux au sein de leur entreprise.

Selon le quotidien économique, leur réseau de podcasts, qui compte désormais une centaine d'employés, serait confronté depuis quelques mois à un roulement frénétique du personnel, à l'abandon de plusieurs podcasts et, surtout, à des désaccords cuisants entre les employés et le mari d'Alex Cooper et co-directeur général, Matt Kaplan.

Chargé de la gestion quotidienne d'Unwell, Matt Kaplan a été accusé par d'anciens employés de manquer de respecter envers son équipe. Getty Images Europe

Le producteur se serait forgé une réputation de petit tyran, en «criant fréquemment sur les membres du personnel» ou en proférant insultes à tout-va.

«La situation est devenue si tendue que des membres de l'équipe ont menacé de se mettre en grève sur les plateaux de tournage et lors des tournées, si Matt Kaplan ne prenait pas ses distances» Bloomberg, dans une enquête publiée lundi

Au cours de l'année écoulée, plusieurs cadres supérieurs ont ainsi quitté la société, ainsi que plusieurs émissions ont été abandonnées au bout de moins d'un an de diffusion.

Et ce serait loin d'être la fin des misères d'Alex Cooper et de sa moitié. A en croire Page Six Hollywood, d'autres médias importants, dont Vanity Fair et The Hollywood Reporter, s'apprêtent à publier leurs propres investigations, et devraient se concentrer tout particulièrement sur Matt Kaplan et son style de leadership.

Alex, elle, ne montre pas de signes de découragement. «Unwell est un endroit vraiment fabuleux, incroyable et, je pense, inspirant où travailler, a-t-elle affirmé lors d'une récente interview pour le podcast The Burnouts with Phoebe & Sophia. Mais c'est sacrément difficile».

Reste à savoir si la réplique très attendue de sa rivale Alix Earle, qui continue d'obséder les réseaux, la déstabilisera davantage que les tracasseries internes à son empire de médias sociaux.

Sortez le popcorn, la suite arrive!

Vidéo: watson