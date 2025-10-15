bien ensoleillé13°
Ce sac promet de se vendre à prix d'or

Ce sac Hermès aux proportions généreuses sera mis aux enchères lors d’une vente exceptionnelle chez Christie’s.
Ce sac Hermès aux proportions généreuses sera mis aux enchères lors d'une vente exceptionnelle chez Christie's.

Vous aurez peut-être reconnu la silhouette rectangulaire, les deux sangles en cuir et la fermeture emblématiques d'un sac à main Hermès. Un Birkin? Pas tout à fait. Ce modèle «Haut à Courroies», mis aux enchères sous peu chez Christie's, est unique en son genre.
15.10.2025, 15:0515.10.2025, 15:05
Marine Brunner
Marine Brunner

Et pour cause: ce sac appartenait à l'actrice Jane Birkin et à son compagnon, Serge Gainsbourg, en personne. Un modèle original que l'artiste a été vu en train de trimballer en février 1971, à l'aéroport, et qui affolera bientôt les enchères, rappellent Vogue et Vanity Fair.

Jane Birkin et Serge Gainsbourg à l’aéroport d’Heathrow à Londres, qui transporte, en guise de bagage, un sac Haut à Courroies signé Hermès.
A l'époque, le couple, qui vit une relation aussi passionnelle que destructrice depuis trois ans, est sur le point d'accueillir leur fille Charlotte.PA Images

Le papa du Birkin

Pour la petite histoire, le Haut à Courroies est en quelque sorte l'ancêtre du Birkin - aujourd'hui encore l'un des sacs à main les plus connus, chers et prisés du monde. Né quinze ans avant le modèle mis au point par Jane Birkin et Jean-Louis Dumas, alors PDG d'Hermès, lors d'un vol entre Londres et Paris, il lui ressemble d'ailleurs à s'y méprendre.

Marinade
Jane Birkin détestait les chaussettes

Le Haut à Courroies, lui, est le tout premier sac créé par la maison, au début du 19e siècle. Il servait à l'origine - portez-vous bien - à transporter les bottes et harnais des cavaliers, grâce à son format généreux, sa structure rigide et sa solidité à toute épreuve. Il évoluera rapidement comme sac de voyage, aussi pratique qu'élégant.

Idéal pour les escapades, le modèle original que Serge Gainsbourg baladait avec lui en 1971 avait été offert par Jane Birkin en 2019 pour une vente aux enchères caritative, organisée au profit de Médecins du Monde.

Ce morceau d'histoire est désormais sur le point d'entrer entre les mains d'un ou une nouvelle heureuse propriétaire, à l'occasion lors d’une vente exceptionnelle «Handbags & Accessories» organisée chez Christie’s, le 6 novembre prochain, à Paris.

Vous ne devinerez jamais à combien ce sac Hermès a été vendu

Prêt à faire chauffer votre porte-monnaie? Notez avant que le sac Birkin original conçu en 1984, lui, a été vendu aux enchères pour 8,6 millions de dollars en juillet 2025.



