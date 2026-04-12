Oui, la collision de voitures de police n’est pas dans une série, mais dans le film Blues Brothers 2000, mais il fallait bien trouver une scène impressionnante, avec beaucoup de bagnoles, pour illustrer ce papier. OK? images: dr

Quelle voiture est la plus utilisée dans les séries? Le classement

Derrière les stars, comme la Pontiac Firebird Trans Am de K2000 ou la Dodge Charger de Shérif, fais-moi peur, des millions de voitures ordinaires apparaissent sur le petit écran. Voici le classement des marques de bagnoles que l’on retrouve dans les 65 séries les plus populaires auprès des Américains.

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La Ferrari 308 GTS de Magnum? La Peugeot 403 cabriolet de Columbo? La vieille Mini 1000 de Mr. Bean? Ou encore, plus récemment, le van Fleetwood Bounder de Breaking Bad? Si ces bagnoles mythiques ont gravé notre esprit lorsque l’on parle de séries TV, la plupart du temps, ce sont des voitures beaucoup plus banales qui roulent devant nos yeux.

La société eCarsTrade s’est basée sur les goûts des amateurs de série vivant dans le pays de Donald Trump pour réaliser cette étude. Elle est basée sur la mine d’informations contenue dans l’Internet Movie Cars Database (IMCDb), un site où la moindre bagnole qui a réussi sa carrière cinématographique est répertoriée.

Et ce ne sont pas moins de 65 séries, les préférées des Américains (encore eux), qui ont été épluchées au peigne fin.

L’un des experts automobiles à l’origine de ce travail explique en préambule pourquoi ce n’est pas si évident de choisir la bonne voiture pour la bonne série.

«Les productions télévisées ont de nombreuses exigences en matière de choix de véhicules. Tout d'abord, ceux-ci doivent correspondre à l'univers et à l'époque représentés. Ensuite, ils doivent être abordables et ne pas tomber en panne sans raison» Un expert de la société eCarsTrade

Pour l’anecdote, un véhicule fondé en Suisse est parvenu à se faire une place discrète tout au fond du classement: la Smart.

Dans les Simpsons... image: imcdb

... ou dans Modern Family. image: imcdb

Pour être encore plus précis, «l’étude comptabilise le temps d’écran total de chaque marque, ainsi que les séries dans lesquelles elle apparaît le plus fréquemment». Avant de vous donner le top 10 des marques les plus représentées, sachez que les séries policières sont de grandes consommatrices de bagnoles.

C’est d’ailleurs grâce à cette catégorie qu’une marque américaine a pu se hisser en tête du classement. L’étude cite notamment NCIS, The Rookie ou encore New York Unité Spéciale pour expliquer à quel point les enquêteurs et les bandits ont besoin d’un véhicule motorisé.

Top 10 des marques les plus utilisées dans les séries

10. Hyundai

Les modèles du constructeur sud-coréen ont été comptabilisés 390 fois, notamment dans La casa de papel ou encore...

... Better Call Saul. imcdb

09. Volkswagen

Le géant allemand a été réquisitionné 432 fois, comme par exemple dans NCIS, Homeland, Slow Horses ou encore...

... Les Sopranos. Une superbe Karmann Ghia décapotable. image: imcdb

08. BMW

Oui, encore des Allemandes, avec 455 apparitions dans les 65 séries préférées des Américains, par exemple The Rookie ou...

... Succession. imcdb

07. Nissan

On retrouve 487 modèles du constructeur automobile japonais dans les séries préférées des Américains. Parmi elles...

... New York, police judiciaire. imcdb

06. Dodge

Enfin, une bagnole un peu plus sexy et nerveuse, la Dodge. Avec 569 occurrences, comme dans The Wire, NCIS, Suits ou...

... Supernatural. imcdb

05. Honda

615 modèles de Honda. Ce classement commence à devenir sérieux. Exemples? 13 Reasons Why, Dexter ou encore...

... Friends. imcdb

04. Mercedes-Benz

Les Allemandes sont décidément très demandées sur les plateaux de tournage. 643 modèles, que l’on peut notamment apercevoir dans Homeland ou...

... Black Mirror. imcdb

Voici le podium

03. Toyota

Là, on ne rigole plus du tout, puisqu’on passe carrément à 1012 apparitions de voitures du constructeur japonais. On en voit par exemple dans Narcos, The Boys ou...

... Stranger Things. Une Toyota Corona Liftback de 1979. Classe, non? imcdb

02. Chevrolet

Attention, ladies & gentlemen, car voici l’une des marques les plus populaires sur les routes américaines. Dans les 65 séries étudiées, on trouve pas moins de 1343 modèles de Chevrolet dans The Bear, Industry ou encore...

... Shameless. imcdb

And the winner is... Ford

Eh oui. On trouve 2132 modèles de Ford dans les séries préférées des Américains. Ce n’est pas un hasard, puisque Ford Motor Company est née sur place et qu’elle produit le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis, à savoir le célèbre pick-up F-150.

Comme dans la série Fargo. Légendaire! imcdb

D’ailleurs... quelles sont les séries préférées des Américains? Voici la liste complète réalisée par eCarsTrade. Vous verrez, il y a des surprises, comme l’adaptation américaine de la série culte française Le Bureau des Légendes à la 17e place, avant Black Mirror ou Narcos.

Les 65 séries préférées des Américains en 2026:

Breaking Bad The Wire Chernobyl The Sopranos The Office Better Call Saul Dexter: Resurrection The Pitt Friends Fargo Ted Lasso Succession True Detective Dr. House Mad Men The Shield The Bureau Line of Duty Black Mirror Narcos Dark Mr. Inbetween The Family Man Fleabag Dexter Justified House of Cards Stranger Things The Boys Bron/Broen (The Bridge) Severance Shameless Schitt's Creek The Bear Happy Valley The Last of Us Supernatural Homeland Veronica Mars Slow Horses La casa de papel Euphoria Landman New York, unité spéciale The Big Bang Theory The Walking Dead Shrinking The Rookie Reacher The White Lotus The Night Manager Pluribus Ça: Bienvenue à Derry NCIS The Lincoln Lawyer Grey's Anatomy Smallville Industry The Night Agent Hijack The Beast in Me Cross His & Hers Unfamiliar The Hunting Party

Enfin, sachez que, nous, on va simplement se contenter de la touchante Porsche 964 Carrera cabriolet de Hank Moody, dans Californication, avec son phare (presque) éternellement cassé.