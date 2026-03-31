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Skoda voit les choses en grand avec son modèle Peak en 2026

Partir en vacances avec toute la famille ne devrait pas être un problème avec cette voiture électrique.
Partir en vacances avec toute la famille ne devrait pas être un problème avec cette voiture électrique.Image: skoda

Skoda prépare quelque chose de grand

La marque de voitures présente son plus grand véhicule électrique à ce jour.
31.03.2026, 15:2731.03.2026, 15:27

Puisque les SUV électriques de taille moyenne Enyaq et Elroq se vendent brillamment, Skoda lancera cette année deux SUV supplémentaires. Le plus petit, l’Epiq, arrivera à l’automne. Skoda présente désormais pour la première fois le plus grand, le Peaq. Ce second nouveau modèle électrique doit lui aussi arriver chez les concessionnaires à partir de l’automne.

La Skoda Peaq mesure 4,87 mètres de long.
La Skoda Peaq mesure 4,87 mètres de long. bild: skoda

Alors que l’Epiq doit afficher un prix de départ de 26 000 euros, le Peaq devrait facilement coûter le double. Les prix ne seront connus qu’au lancement des commandes en août, mais Skoda laisse entendre qu’il s’alignera sur les tarifs du Kodiaq, son modèle thermique un peu plus petit. Celui-ci est actuellement proposé à partir d’environ 50 000 francs.

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Avec une longueur de 4,87 mètres, l’Epiq dépasse de 22 centimètres l’Enyaq, jusqu’ici le plus grand SUV électrique de Skoda. Le Peaq offrira donc beaucoup d’espace: ce nouveau modèle cinq places doit proposer un coffre de 1010 litres. Une troisième rangée de sièges sera disponible en option, mais le volume de coffre tombera alors à 299 litres. A l’avant, on trouve en outre un petit «frunk» de 37 litres de rangement, le «frunk» est le compartiment de rangement situé sous le capot avant d’une voiture électrique.

Coffre d'une capacité de 1 010 litres avec cinq places, ou en option avec sept places et un coffre plus petit.
Coffre d'une capacité de 1 010 litres avec cinq places, ou en option avec sept places et un coffre plus petit.Image: skoda

Trois variantes pour la Skoda Peak

Le grand SUV familial de Skoda sera proposé en propulsion ou en transmission intégrale. Le modèle de base, le Peaq 60 de 150 kW, reçoit une batterie de 63 kWh, qui permet une autonomie allant jusqu’à 460 kilomètres.

La version Peaq 90 de 210 kW embarque une grande batterie de 91 kWh qui, selon Skoda, autorise une autonomie de plus de 600 kilomètres. Cette variante sera également disponible, avec la même batterie, en version à transmission intégrale sous le nom de Peaq 90x, avec 220 kW. Un modèle RS nettement plus puissant suivra un peu plus tard.

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Toutes les versions disponibles au lancement pourront recharger de 10 à 80% en 27 à 28 minutes. Pour la plus petite batterie, la puissance maximale de charge en courant continu devrait atteindre environ 160 kW, tandis que la plus grande pourra monter jusqu’à 195 kW.

Selon la batterie, la Skoda Peaq offre une autonomie de 460 km ou plus de 600 km.
Selon la batterie, la Skoda Peaq offre une autonomie de 460 km ou plus de 600 km.Image: skoda

Et l’habitacle de la Skoda Peak?

Skoda n’a pas encore publié d’images de l’intérieur, mais quelques informations ont déjà filtré: l’écran central de 13,6 pouces est disposé à la verticale, contrairement à ceux des modèles électriques actuels de Skoda. On trouve aussi désormais, derrière le volant, un combiné d’instruments nettement plus grand, de 10 pouces. Des touches séparées et une molette restent par ailleurs présentes sur la console centrale, permettant notamment de régler la climatisation et le volume sonore.

Le système d’infodivertissement reposera sur Android, mais sans «Google built-in», donc sans Google Play Store. Skoda et les autres marques du groupe VW misent sur leur propre boutique d’applications, basée sur Android, afin de ne pas dépendre entièrement de Google. Cette boutique d’applications Android maison fera aussi son apparition dans les nouveaux modèles des autres marques du groupe Volkswagen, Audi, Porsche, Cupra et, bien sûr, VW.

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Ce nouveau logiciel d’infodivertissement, fondé sur Android Automotive OS, constitue une étape intermédiaire avant l’arrivée, à partir de 2027, d’une architecture système entièrement nouvelle, développée avec Rivian, qui fera ses débuts sur la citadine VW ID.1. (oli/trad. hun)

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