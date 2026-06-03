Yoann Provenzano s'est fait connaître par des vidéos décalées postées sur la toile. Image: ©A la volette!

Les humoristes Yoann Provenzano et Yacine Nemra récompensés

L'humoriste vaudois Yoann Provenzano remporte le Prix de l'humour 2026 de la Société suisse des auteurs (SSA). Le Lausannois Yacine Nemra obtient, lui, le Prix du nouveau talent humour. Les deux distinctions sont assorties d'un montant de 10'000 francs. La proclamation officielle aura lieu le 13 juin dans le cadre du festival Morges-sous-Rire.

Plus de «Suisse»

Chaque année, le Fonds culturel de la SSA distingue des humoristes romands en attribuant deux distinctions, rappelle mercredi la SSA dans un communiqué. Le Prix principal va à un humoriste confirmé ayant joui d'un «rayonnement significatif» lors des 12 derniers mois.

Yoann Provenzano s'est fait connaître par des vidéos décalées postées sur la toile. Depuis 2016, il se consacre à plein temps au métier d'humoriste, participant à des spectacles et des matchs d'humour et présentant des chroniques à la radio et à la télévision.

Le Prix nouveau talent vise à encourager un humoriste en début de carrière. Né à Lausanne en 1990, Yacine Nemra est comédien, humoriste et chroniqueur radio. Il a débuté avec l'improvisation théâtrale et a fait ses premiers pas à la RTS dans des sketchs des deux Vincent, avant de rejoindre Couleur 3 comme chroniqueur. Il intervient dans «Les Bras Cassés», sur Couleur 3, et dans «Vertigo» sur La Première. En 2024, il a présenté son premier spectacle solo. (sda/ats)