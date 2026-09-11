Pourquoi cet incroyable penthouse new-yorkais a perdu 83% de son prix

Un triplex sous un célèbre toit de cuivre, quatre terrasses et une vue imprenable: sur le papier, le 150 Central Park South a tout pour faire rêver. Mis sur le marché pour 40 millions de dollars, il pourrait se vendre à une fraction de sa valeur. Voici pourquoi.

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Un escalier qui semble flotter dans un salon monumental, des baies vitrées dans tout les coins, une vue sur Central Park, du marbre et des moulures à ne plus savoir qu'en faire: bienvenue au sommet de Hampshire House, au 150 Central Park South, à New York.

Une adresse qui a largement de quoi provoquer des palpitations chez n'importe quel New Yorkais doté de grandes ambitions architecturales (et de quelques millions sur son compte en banque). Niché sous la toiture de cuivre de cet immeuble des années 1930, le futur penthouse pourrait avoir trouvé preneur.

Ce penthouse aurait tout récemment trouvé preneur. image: SPAN Architecture

L'appartement possédera l'une des vues les plus imprenables de la Big Apple. image: SPAN Architecture

Le hic? Derrière ces alléchantes images de synthèse se cachent pour l'instant du béton brut, de vieilles installations électriques et des conduits de ventilation.

Selon le New York Post, qui relaie une annonce de Concierge Auctions, une vente à 6,765 millions de dollars est en cours à la suite d’enchères organisées en juillet. A l'origine, le bien avait été mis sur le marché pour 40 millions. Si la transaction aboutit au montant annoncé, la baisse atteindra donc environ 83%. L’identité de l’acquéreur n’est pas encore connue. Et la vente reste à finaliser.

Si l'adresse se situe sur Billionaires’ Row, secteur de Manhattan où les résidences de luxe rivalisent de hauteur et de prix, le lot proposé est autrement moins confortable. Ces combles accueillaient des équipements techniques et n’ont jamais servi de résidence, rapporte le Post.

Hampshire House compte notamment le ténor Luciano Pavarotti parmi ses anciens résidents. image: SPAN Architecture

Lors de sa visite avant les enchères, le journal a constaté que les deux niveaux supérieurs abritaient encore largement des espaces techniques et de stockage.

Le projet comprend quatre terrasses, dont celle-ci tournée vers Central Park. image: SPAN Architecture

Pour accéder au toit, il faut actuellement emprunter un passage étroit à travers les volumes inachevés. La récompense se trouve tout en haut: une vue spectaculaire sur Central Park. C'est d'ailleurs sur celle-ci que spéculent Nest Seekers et Concierge Auctions. qui ont publié des images de synthèse pour visualiser ce que pourrait donner l'aménagement final.



Cette passerelle offrirait un point de vue spectaculaire sur les toits de Manhattan. Elle fait partie des aménagements projetés. image: SPAN Architecture

Les plans du bureau SPAN Architecture prévoient une résidence de cinq chambres répartie sur trois niveaux, avec un ascenseur privatif et quatre terrasses. Un espace de réception sur le toit, doté d’un bar avec point d’eau, doit prendre place entre les deux cheminées caractéristiques de l’immeuble.

Un salon monumental, un escalier suspendu et Central Park à l’horizon: voici ce qu’imagine SPAN Architecture pour ces anciens locaux techniques. image: SPAN Architecture

La suite parentale, entre autres espaces à concevoir. image: SPAN Architecture

Du marbre et une vue sur Central Park: cette salle de bains existe pour l’instant uniquement sur les plans. image: SPAN Architecture

La fiche commerciale annonce un périmètre de travaux d’environ 836 mètres carrés, dont quelque 111 mètres carrés d’espaces extérieurs. L’une des terrasses donnant sur Central Park représenterait à elle seule près de 39 mètres carrés - de quoi faire fantasmer n'importe quel locataire de studio.

Des années et des millions pour finir le projet

Le futur acquéreur devra toutefois s'armer de patience avant de pouvoir savourer un Martini sur la terrasse de son penthouse achevé: bien que des plans et permis précédemment approuvés accompagnent l’offre, ils peuvent nécessiter des mises à jour, des renouvellements ou de nouvelles validations. Selon le courtier Tal Reznik, cité par le New York Post, obtenir l’accord de la coopérative immobilière pour cette transformation avait déjà pris environ trois ans.

Sous la célèbre toiture de cuivre, les architectes projettent un vaste espace de vie bordé de parois vitrées. image: SPAN Architecture

A cela s'ajoutent environ 18 à 24 mois pour transformer les lieux en une enveloppe prête à aménager, avant même de commencer les finitions intérieures. Aucun budget global de transformation n’est indiqué dans les éléments disponibles en ligne.

De quoi expliquer en partie le long parcours commercial de ce bien atypique. Mis sur le marché en 2018, il a un temps été affiché à 40 millions de dollars, puis à 18,75 millions. Une tentative d’enchères en 2022 n’avait pas abouti, faute d’offres atteignant le seuil nécessaire au lancement de la vente. Cette fois, la mise à prix était de 6 millions.

Compte tenu des travaux nécessaires, le prix d'achat ne constitue donc que la pointe de l'iceberg. Sans oublier les charges: l’annonce évoque environ 75 000 dollars par an dans sa présentation, mais 60 000 dollars dans sa rubrique consacrée aux frais, taxes et charges de coopérative comprises.

Pour l’heure, ce penthouse reste donc une spectaculaire promesse immobilière. Avec Central Park en face, mais un chantier considérable devant soi.

Ils ont recréé les tours jumelles Vidéo: watson