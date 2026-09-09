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Voici comment le prince George va vivre à Eton College

A 13 ans, le prince George a fait sa rentrée à Eton ce mardi 8 septembre, accompagné de Kate et William. Il devrait y poursuivre ses études jusqu’à ses 18 ans.Vidéo: watson

Traditions étranges, internat, smartphone: la nouvelle vie du prince George

C'est fois-ci, ça y'est! A 13 ans, le prince George vient de quitter le nid et de faire sa rentrée dans l'un des plus prestigieux collèges privés du monde, Eton. Chambre individuelle, journées millimétrées, cours le samedi et téléphone à l’ancienne... Voici comment seront rythmées les journées du futur roi d'Angleterre.
09.09.2026, 11:4909.09.2026, 11:49
Marine Brunner
Marine Brunner

C'est une étape que connaissent tous les parents: voir partir, le cœur et la gorge serrés, leur progéniture chérie se diriger vers l'école et une nouvelle vie (un peu) plus indépendante. Evidemment, dans le cas de Kate et William, les choses s'annoncent quelque peu différente: à 13 ans, George vient d'intégrer Eton College, une institution prestigieuse et vieille de près de six siècles qui va devenir, pour les cinq prochaines années, sa deuxième maison et sa résidence principale.

ETON, ENGLAND - SEPTEMBER 8: Catherine, Princess of Wales (L) and Prince William, Prince of Wales (R) walk with their 13-year-old son, Prince George of Wales (C), as he arrives for his first day at Et ...
George entouré de ses parents, Kate et William, ce mardi.Getty Images Europe
Prince William arrives for his first day at Eton College on September 6, 1995 in Eton, England. (Photo by Anwar Hussein/Getty Images)
Le prince William, le 6 septembre 1995, lors de sa propre rentrée en première année.Image: Hulton Archive

C'est vers 10h30, vêtu d’un blazer sombre, d’une chemise, d’une cravate et d’un chino, que George a fait son entrée dans ce nouveau monde, avant d’enfiler pour les photos la célèbre tenue d’Eton, avec queue-de-pie et col blanc rigide.

George dans sa tenue traditionnelle.
George dans sa tenue traditionnelle.image: kensington palace

Après avoir été accueilli par le directeur Simon Henderson et le provost Sir Nicholas Coleridge, George a découvert sa «boarding house», l’une des 25 maisons qui composent Eton. Chacune accueille environ 55 garçons, dont une dizaine par année scolaire. Le prince y dispose, comme ses camarades, de sa propre chambre: un espace plutôt spartiate avec lit simple, bureau, étagères et rangements. On est donc loin de l'image du dortoir façon Harry Potter.

The Sun ajoute un détail savoureux: George disposera, comme les autres, d’une «boy’s maid», chargée notamment de le réveiller et d’entretenir sa chambre. Selon le témoignage d’un ancien élève recueilli par le tabloïd, ces employées peuvent même décider de ne plus ranger la chambre d’un garçon qui la laisse systématiquement dans un état catastrophique. Autrement dit, être futur roi ne dispense pas le prince de ramasser ses chaussettes.

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Sa premire nuit, mardi, a marqué une sacrée rupture pour l’adolescent de 13 ans qui, jusqu’à cet été, fréquentait l'école préparatoire Lambrook avec sa sœur Charlotte, 11 ans, et son frère Louis, 8 ans. Selon Vanity Fair, plusieurs de ses anciens camarades auraient toutefois fait le même saut vers Eton, ce qui devrait faciliter son acclimatation. George serait à la fois «excité et un peu nerveux», indique une source proche de la famille.

«George a été très protégé jusqu'à présent, cela fait partie intégrante de son développement, mais William et Catherine insistent pour qu'on le laisse tranquille pendant cette nouvelle étape de sa scolarité»
Une source proche de la famille, dans VF

Des journées parfaitement réglées

Il n'aura toutefois pas beaucoup de temps pour penser à sa famille. A Eton, les journées s'annoncent particulièrement chargées et millimétrées à la seconde près. Petit-déjeuner, cours, sport, temps d’étude dans sa chambre, dîner et activités rythmeront désormais les semaines du jeune prince. Gare aux contrevenants, car les présences sont contrôlées à plusieurs moments de la journée.

La vie continue après les cours. Sport, théâtre, musique, conférences et innombrables sociétés permettent aux élèves de remplir leurs après-midi et leurs soirées. Et pas question de commencer le week-end vendredi soir: Eton donne cours le samedi matin. Quatre périodes sont traditionnellement prévues, avant les matchs et activités sportives de l’après-midi. Le dimanche comprend notamment un office religieux, ainsi que des répétitions, activités sportives et culturelles.

George va également devoir apprendre tout un vocabulaire. Les nouveaux de son âge sont des «F-Blockers», les professeurs sont traditionnellement surnommés les «beaks» et les cours peuvent être appelés «divs». Heureusement, des élèves plus âgés jouent un rôle important dans l’intégration des nouveaux venus, histoire de les aider à comprendre les codes d’un établissement qui en accumule depuis sa fondation en 1440.

Eton College Chapel is pictured in late evening sunlight on 25th May 2025 in Eton, United Kingdom. In the Perpendicular Gothic style, it is the main chapel of Eton College. (photo by Mark Kerrison/In ...
Eton College accueille la crème de la crème de l'élite britannique depuis près de 600 ans.Image: In Pictures

Le futur roi devra aussi et surtout apprendre à se passer d’un objet particulièrement précieux à 13 ans: son smartphone. Les plus jeunes élèves d’Eton se voient fournir des téléphones basiques, essentiellement destinés aux appels et SMS. De quoi contacter Kate et William, mais nettement moins pratique pour passer la soirée sur TikTok.

Un retour le week-end?

George aura-t-il la possibilité de rentrer chez mummy and daddy le week-end? Sur ce point, les informations des médias se contredisent. Une source proche de la famille affirme à Vanity Fair que George sera un «weekly boarder» et rentrera auprès de ses parents, Charlotte et Louis durant les week-ends. L’école affirme pourtant très clairement sur son propre site qu’Eton est un internat complet «sans élèves externes ou hebdomadaires». People le décrit de son côté comme un «full-time boarding student».

Or, le fonctionnement officiel prévoit plutôt que les garçons retrouvent leur famille environ toutes les deux ou trois semaines. Des week-ends et congés spécifiques permettent alors de quitter l’établissement. Les parents peuvent également venir assister aux matchs, concerts et spectacles ou, dans certains cas, emmener leur fils quelques heures le dimanche, indique Eton.

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Le calendrier de ce premier trimestre donne une bonne idée du rythme qui attend George: après la rentrée, un premier week-end de sortie est prévu les 19 et 20 septembre, puis une pause du 2 au 4 octobre et des vacances du 23 octobre au 8 novembre. Lors des «B Weekends», les élèves peuvent partir après leurs obligations du samedi et doivent être de retour avant 18h15 le dimanche. Les vacances de Noël commenceront le 17 décembre.

Reste que George ne sera jamais très loin de sa famille. Eton se trouve à proximité de Windsor, où vivent William, Kate, Charlotte et Louis. Son père profitait d’ailleurs déjà de cette situation lorsqu’il y était élève: William a récemment raconté qu’il lui arrivait de rejoindre sa grand-mère Elizabeth II au château de Windsor le week-end pour prendre le thé.

Dans les deux cas, il ne s’agit donc en aucun cas d’un éloignement comparable à celui vécu par Charles à Gordonstoun, en Ecosse, un collège qui l'a durablement traumatisé.

Et pour cause...

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Cinq années loin du cocon familial

George devrait rester à Eton jusqu’à ses 18 ans. Cinq années qui lui coûteront également quelques livres: les frais de scolarité avoisinent désormais les 65 000 livres par an, soit plus de 70 000 francs. Cependant, pour Kate et William, l'enjeu est ailleurs: contrairement à la rentrée de William en 1995, immortalisée devant une forêt de photographes, celle de George a été volontairement organisée en petit comité. Quelques images ont été diffusées. Puis rideau.

«Ils s’attendent à ce que leur fils puisse profiter d’une vie scolaire normale et heureuse, sans intrusion»
Une source à Vanity Fair

Normale, à un détail près: lorsque George quittera définitivement sa petite chambre d’Eton dans cinq ans, ce ne sera pas seulement un étudiant fraîchement diplômé. Il sera aussi un jeune homme de 18 ans appelé, un jour, à devenir roi.

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