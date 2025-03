Voici la candidate suisse à l'Eurovision



Le rideau est tombé: Zoë Më, fribourgeoise, représentera la Suisse à l’Eurovision 2025.

Zoë Më est la candidate suisse à l'Eurovision. Image: instagram

La Suisse a trouvé sa voix pour l’Eurovision 2025. Zoë Më, jeune artiste fribourgeoise, aura l’honneur de défendre les couleurs helvétiques lors du concours qui se tiendra à Bâle, rapporte la SRF.

A seulement 24 ans, Zoë Më s’impose comme une artiste singulière, naviguant entre pop enjouée et ballades intenses. Sa particularité? Jouer avec les langues et les sonorités, mêlant français et allemand dans ses compositions.

👇 L'annonce de l'Eurovision Vidéo: instagram

Originaire de Bâle, elle grandit en Allemagne avant de revenir en Suisse à neuf ans, s’installant à Fribourg, où elle apprend le français. Son talent a déjà été largement reconnu: elle a été sacrée «SRF 3 Best Talent» et «RTS Artiste Radar», des distinctions qu’avaient reçues Nemo et Marius Bear, anciens représentants suisses à l’Eurovision.

Zoë Më en live 👇 Vidéo: instagram

Avec un parcours déjà bien lancé et un style exigeant et envoûtant, Zoë Më aura l’opportunité de séduire l’Europe en mai prochain. Rendez-vous le 10 mars pour découvrir son morceau.