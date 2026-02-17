Enfin mardi! Enfin une avalanche de fails! Image: instagram/reddit

25 pépites du web pour rendre votre mardi un peu plus supportable

Amis des fails joyeusement idiots, aujourd’hui encore, voici une nouvelle cargaison de petites absurdités pleines de bonne humeur. Au menu: un chaos dans un garage, une panne pendant des vacances au ski – et un bonus-win tout mignon qui vous fera tout oublier, même cette météo immonde.

Passons à l’action!

Commençons par... la motivation au travail.

Et pour que nous ayons appris quelque chose aujourd’hui: voilà ce qui peut arriver quand on laisse un tapis dans un garage.

La vidéo entière dure environ cent ans, mais elle est malheureusement quand même très drôle:

C’est même écrit dans la vidéo: «She’s fine btw.»

Traduit en langage «Fail du mardi»: elle va bien, elle va bien.

Salutations affectueuses à toutes celles et ceux qui sont actuellement en vacances de ski!

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un trick (et c’est un très bon trick):

Un win – du moins du point de vue du tout-petit.

Des choses qui, très probablement, n’arrivent qu’un mardi:

Passons maintenant au sport. Aujourd’hui: le bowling.

Fail ou win, difficile à dire.

Le distributeur de forfaits de ski a dû être ravi.

Avions-nous déjà pris un café?

Lui va bien, lui va bien. Le café, un peu moins.

Voici à nouveau quelques images…

Nouveautés dans la catégorie «Attentes vs réalité»:

Ou plutôt: à quoi ressemble Gizmo quand tu le nourris après minuit.

Spidey, ça va?

Il va bien, il fait juste des squats.

Les enfants font les meilleurs dessins.

Ça? Oh, juste une petite pesée de poitrine pendant les courses.

Et ici: une petite rampe… ah non, finalement pas.

Sac cadeau festif, anyone?

Puisse le bonheur ne jamais revenir.

Fausse marque rigolote de la semaine:

Une contrefaçon «Callme Kelvin».

Même si cette robe chic n’est pas à dédaigner non plus.

Et ici, une bonne affaire!

Cet article est soldé à cause d’une faute d’orthographe dans le mot «Bird».

Ils auraient pourtant pu écrire «Bride» et habiller l’oiseau d’une jolie robe. Mais bon, personne ne nous demande notre avis.

Vieux mais toujours bon: ce tatouage incroyablement réaliste.

Il y a toujours ce conducteur de cabriolet.

Tout va bien tant que tu as assez d’échelles.

ILS FONT ÇA VOLONTAIREMENT, CES GENS-LÀ?

Eeeeeeeet…

…ciao!

Bonus-win

C’est vraiment impressionnant. Et cette petite bouille en plus!

Le Fail du mardi n’est pas encore terminé. La suite se passe dans les commentaires – si vous avez envie de participer, bien sûr. Youhouuuu!

