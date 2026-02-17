averses modérées
25 pépites du web pour rendre votre mardi un peu plus supportable

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche
Enfin mardi! Enfin une avalanche de fails!Image: instagram/reddit

Amis des fails joyeusement idiots, aujourd’hui encore, voici une nouvelle cargaison de petites absurdités pleines de bonne humeur. Au menu: un chaos dans un garage, une panne pendant des vacances au ski – et un bonus-win tout mignon qui vous fera tout oublier, même cette météo immonde.
17.02.2026, 05:3217.02.2026, 05:32
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Passons à l’action!

Commençons par... la motivation au travail.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et pour que nous ayons appris quelque chose aujourd’hui: voilà ce qui peut arriver quand on laisse un tapis dans un garage.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

La vidéo entière dure environ cent ans, mais elle est malheureusement quand même très drôle:

My poor mother - it actually gets worse toward the end
by u/willitblowup in Unexpected

C’est même écrit dans la vidéo: «She’s fine btw.»

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Traduit en langage «Fail du mardi»: elle va bien, elle va bien.

Salutations affectueuses à toutes celles et ceux qui sont actuellement en vacances de ski!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu un trick (et c’est un très bon trick):

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Un win – du moins du point de vue du tout-petit.

Des choses qui, très probablement, n’arrivent qu’un mardi:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Passons maintenant au sport. Aujourd’hui: le bowling.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Fail ou win, difficile à dire.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le distributeur de forfaits de ski a dû être ravi.

Avions-nous déjà pris un café?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Lui va bien, lui va bien. Le café, un peu moins.

Voici à nouveau quelques images…

Nouveautés dans la catégorie «Attentes vs réalité»:

Die lustigsten Fails der Woche: Vorstellung vs. Realität: Gizmo von den Gremlins
Image: instagram

Ou plutôt: à quoi ressemble Gizmo quand tu le nourris après minuit.

Spidey, ça va?

Die lustigsten Fails der Woche: Spider Man
Image: instagram

Il va bien, il fait juste des squats.

Image

Les enfants font les meilleurs dessins.

Die lustigsten Fails der Woche: Kinder-Zeichnung
Image: instagram

Ça? Oh, juste une petite pesée de poitrine pendant les courses.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Et ici: une petite rampe… ah non, finalement pas.

Die lustigsten fails der Woche: Rampe

Sac cadeau festif, anyone?

Die lustigsten Fails der Woche: Tüte
Image: reddit

Puisse le bonheur ne jamais revenir.

Fausse marque rigolote de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Fälschung Callme Kelvin
Image: instagram

Une contrefaçon «Callme Kelvin».

Même si cette robe chic n’est pas à dédaigner non plus.

Die lustigsten Fails der Woche: Lustige Google Fälschung
Image: instagram

Et ici, une bonne affaire!

Die lustigsten Fails der Woche: Schreibfehler in Dekoartikel mit Vogel
Image: instagram

Cet article est soldé à cause d’une faute d’orthographe dans le mot «Bird».

Ils auraient pourtant pu écrire «Bride» et habiller l’oiseau d’une jolie robe. Mais bon, personne ne nous demande notre avis.

Vieux mais toujours bon: ce tatouage incroyablement réaliste.

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: instagram

Il y a toujours ce conducteur de cabriolet.

Die lustigsten Fails der Woche: Cabrio im Schneesturm

Tout va bien tant que tu as assez d’échelles.

Die lustigsten fails der Woche: Leitern für Sicherheit
Image: reddit

ILS FONT ÇA VOLONTAIREMENT, CES GENS-LÀ?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Eeeeeeeet…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

…ciao!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Bonus-win

C’est vraiment impressionnant. Et cette petite bouille en plus!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Le Fail du mardi n’est pas encore terminé. La suite se passe dans les commentaires – si vous avez envie de participer, bien sûr.
Youhouuuu!
