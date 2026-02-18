10 célébrités placées sur la légendaire «liste noire» de Ferrari

Chez Ferrari, le mauvais goût, les errances stylistiques et la spéculation ne pardonnent pas. Au fil des ans, plusieurs personnalités de premier plan ont appris à leurs dépens ce que signifie de jouer avec les règles de l'un des constructeurs automobiles les plus prestigieux - et tatillons - de la planète.



Très soucieuse de son image, la marque Ferrari impose en effet un ensemble de règles à ses clients, notamment de ne pas effectuer de modifications non autorisées ni de revendre leur précieux voiture véhicule dans l'année suivant l'achat initial. Les contrevenants s'exposent à des conséquences... funestes.

Si la marque au Cheval cabré n'interdit pas formellement l'accès à ses services, elle a toutefois précisé imposer des «restrictions» sur certains modèles aux clients réfractaires à ses normes.

Voici dix personnalités qui ont joué avec les limites du constructeur italien.



Kim Kardashian

En 2011, en guise de cadeau pour son mariage avec Kanye West, la star de The Kardashians a reçu une Ferrari blanche de la part d'un homme d'affaires malaisien, qui a ensuite été discrédité pour fraude fiscale et escroquerie. La voiture s'est trouvée au cœur de l'enquête - nuisant à l'image soigneusement entretenue de l'entreprise.

Les sœurs Kardashian, autour du modèle au cœur de la controverse, dans un épisode de leur série. image: reddit

Malgré une collection de voitures qui ferait pâlir plus d'un connoisseur, Kim, fan revendiquée de conduite automobile, n'a donc plus été aperçue à bord d'une Ferrari depuis 2012. Un comble, quand on sait qu'elle fréquente désormais le multiple champion du monde de F1, Lewis Hamilton, dont l'équipe actuelle est Scuderia Ferrari.

50Cent

En 2020, l'influent rappeur américain a été placé - plus ou moins - malgré lui sur la liste noire de Ferrari après avoir partagé un message sarcastique à leur sujet sur les réseaux sociaux. Lorsque la batterie de sa Ferrari 488 est tombée en rade, il a lancé: «Je ne veux plus de cette Ferrari 488. Je pense que je vais m'acheter une Smart.»

image: facebook

C'est peu dire que Ferrari n'a apprécié ni le trait d'humour ni la photo de la Ferrari en plein remorquage.

Justin Bieber

Parmi les infractions présumées du chanteur canadien au code Ferrari, on peut citer sa décision de repeindre sa Ferrari 458 Italia F1 Edition, initialement blanche, en bleu électrique.

Son pire sacrilège a été de toucher au logo du Cheval Cabré. image: reddit

image: REDDIT

Ce serait oublier également un autre incident épique, au cours duquel Justin aurait garé sa voiture quelque part à Los Angeles, avant de partir faire la fête. Son assistant a mis trois semaines entières avant de la retrouver.

Chris Harris

Le journaliste spécialisé est habitué à tester des supercars et des hypercars valant des millions de dollars. En 2011, Chris Harris a néanmoins commis un petit «impair» en publiant un article explosif dans lequel il affirmait que Ferrari confiait aux journalistes des versions supérieures et optimisées par rapport aux modèles de série vendus à sa clientèle.

Chris Harris est un journaliste automobile qui a testé quasiment tous les véhicules existants. instagram

Scandaleux. La marque italienne a aussitôt exclu Chris Harris de sa liste de journalistes agréés ayant accès à ses véhicules. Une situation rétablie depuis, rassurez-vous.

Tyga

Fan éprouvé et acheteur prolifique de supercars, le rappeur n'a pas toujours réussi à rembourser ses bijoux. En 2016, Tyga s'est ainsi vu saisir plusieurs véhicules, dont une Ferrari 458 Spider et une Rolls-Royce Ghost de 2012. Pire encore, il a été poursuivi en justice par les deux sociétés pour avoir refusé de rembourser les sommes dues.

Tyga aux côtés de sa Ferrari. instagram

On peut raisonnablement comprendre pourquoi Ferrari se montre désormais frileuse à l'idée de commercer avec un client à la réputation de paiement si sulfureuse. Ceci dit, cela ne l'a pas empêché le rappeur d'acquérir plusieurs modèles - probablement d'occasion.

Nicolas Cage

En 2023, l'acteur a révélé dans une interview à 60 Minutes que sa carrière avait subi un revers majeur suite à la crise immobilière, qui lui a fait perdre une part importante de ses revenus.

Nicolas Cage et sa Ferrari Enzo, qu'il aurait été obligé de vendre suite à une série d'acquisitions inconsidérées et un conflit avec le fisc. image: threads

Des rumeurs circulaient à l'époque selon lesquelles Nicolas Cage aurait vendu sa précieuse Ferrari Enzo pour éponger ses dettes, ce qui lui aurait valu une interdiction de la part du constructeur automobile.

Deadmau5

En 2013, le producteur de musique canadien a fait recouvrir sa Ferrari 458 Spider d'un vinyle bleu ciel en hommage au mème internet Nyan Cat, avant d'ajouter des badges et des tapis de sol personnalisés et de rebaptiser la voiture «Purrari». Ferrari n'a naturellement pas du tout apprécié.

La «Purrari» de Deadmau5. image: reddit

Paris Hilton

L'héritière la plus célèbre de la planète serait devenue persona non grata chez Ferrari en raison de démêlés avec la justice dans sa prime jeunesse, dont plusieurs arrestations pour conduite en état d'ivresse.

L'élégance et la conduite responsable sont des valeurs non négociales pour Ferrari. Image: instagram

Lindsay Lohan

Même cas de figure pour sa bonne copine, l'actrice Lindsay Lohan, dont les abus en tous genres (et les accidents de voiture) ont défrayé la chronique people dans les années 2000.

Ses multiples accidents et sa conduite dangereuse ont suffi à attirer l'attention de la marque italienne. image: instagram

Floyd Mayweather Jr.

Il se dit que le légendaire champion de boxe Floyd Mayweather Jr. se serait offert une Ferrari dans le simple but de rivaliser avec son ami 50 Cent. Etant donné qu'il est l'un des athlètes les plus fortunés du monde, ce n'est pas tant un défaut de paiement qui lui a valu les foudres de Ferrari, que la revente d'une voiture moins d'un an après l'achat.

image: instagram

Selon certains médias spécialisés, cet acheteur invétéré, connu pour s'offrir des voitures neuves et tape-à-l'œil avant de les revendre après seulement quelques mois, une fois avoir fini de les exhiber, a entreposé jusqu'à 16 modèles de Ferrari en même temps dans son garage. (mbr)

