Fails

Votre dose de fails pour survivre à cette semaine

Vous êtes déjà au bout du stick après cette longue semaine de travail? Vous n'êtes pas seul. Alors, délectons-nous ensemble des fails les plus drôles déversés sur Internet ces sept derniers jours.
09.09.2025, 05:3609.09.2025, 05:36
Madeleine Sigrist
Allez, courage. C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Oh comme c'est chou, une vidéo de fiançailles!

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok
Le monde est un grand sketch, la preuve en 27 fails

Une nouvelle catégorie qu'on attendait avec impatience: «Coupe de cheveux de la semaine»

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Des choses qui n’arrivent probablement que le mardi:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Pourquoi les frères et sœurs sont-ils toujours comme ça? 😂

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le fail le plus traumatisant de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Celui-là aurait entendu parler de moi.

Le chat dramatique de la semaine:

(Attention, c'est crade.)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Voici un chiot pour vous en remettre:

GIF animéJouer au GIF
Il était un poil confus et paniqué.gif: instagram

Cela avait vraiment l'air très amusant.

GIF animéJouer au GIF
Regardez mon ami essayer de rester à flot pendant ses vacances – et échouer.gif: instagram

Oups, nous n'avons pas fait de sport aujourd'hui!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Que s'est-il passé exactement? Nous n'avons pas les compris instructions.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Mais sans doute que tout le monde va bien.

Voici quelques photos supplémentaires...

Récemment, pendant les vacances:

Lustiger Ferien Fail
Image: reddit

Oups!

Hourra, les fails les plus drôles de la semaine sont là!

Le héron est assez énervé.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Là encore, quelqu'un a préféré prendre une photo plutôt que de filer un coup de main.

Die lustigsten Fails der Woche: Kind
Image: instagram

(Nous ne rions pas.)

Définitivement le tatouage de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: reddit

Patron! J'ai repeint le mur des toilettes de manière créative, regardez!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

C'est aussi une idée plutôt merdique intéressante.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

L'annonce de la semaine:

Die lustigsten Fails: Inserat der Woche: Checy
Image: reddit

Nous ne voulons pas du camion, mais...

Die lustigsten Fails: Inserat der Woche: Checy
Image: reddit

...nous serions intéressés par le chien.

Oh non (probablement l’échec le plus coûteux de la semaine).

Die lustigsten fails der Woche
Image: reddit

Même si celui-là n'était probablement pas vraiment bon marché non plus.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Est-ce qu'on avait déjà ça en fait?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Mec, mais ATTRAPE!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Juste une petite vidéo de drone pour montrer vos vacances aux Maldives, quand soudain...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...au revoir!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus gagnant

Parfois, ce sont les petites choses de la vie qui vous rendent heureux.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Que de joie et de franche rigolade! Mais personne ne souhaite que le Mardi des fails se termine tout de suite... Faisons en sorte qu'il se prolonge sans fin – grâce à vos commentaires!
<3
On vous remet une couche de fails?
de Madeleine Sigrist
de Madeleine Sigrist
de Madeleine Sigrist
de Madeleine Sigrist
