Votre dose de fails pour survivre à cette semaine

Vous êtes déjà au bout du stick après cette longue semaine de travail? Vous n'êtes pas seul. Alors, délectons-nous ensemble des fails les plus drôles déversés sur Internet ces sept derniers jours.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Allez, courage. C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Oh comme c'est chou, une vidéo de fiançailles!

Une nouvelle catégorie qu'on attendait avec impatience: «Coupe de cheveux de la semaine»

Des choses qui n’arrivent probablement que le mardi:

Pourquoi les frères et sœurs sont-ils toujours comme ça? 😂

Le fail le plus traumatisant de la semaine:

Celui-là aurait entendu parler de moi.

Le chat dramatique de la semaine:

(Attention, c'est crade.)

Voici un chiot pour vous en remettre:

Il était un poil confus et paniqué. gif: instagram

Cela avait vraiment l'air très amusant.

Regardez mon ami essayer de rester à flot pendant ses vacances – et échouer. gif: instagram

Oups, nous n'avons pas fait de sport aujourd'hui!

Que s'est-il passé exactement? Nous n'avons pas les compris instructions.

Mais sans doute que tout le monde va bien.

Voici quelques photos supplémentaires...

Récemment, pendant les vacances:

Oups!

Le héron est assez énervé.

Là encore, quelqu'un a préféré prendre une photo plutôt que de filer un coup de main.

(Nous ne rions pas.)

Définitivement le tatouage de la semaine:

Patron! J'ai repeint le mur des toilettes de manière créative, regardez!

C'est aussi une idée plutôt merdique intéressante.

L'annonce de la semaine:

Nous ne voulons pas du camion, mais...

...nous serions intéressés par le chien.

Oh non (probablement l’échec le plus coûteux de la semaine).

Même si celui-là n'était probablement pas vraiment bon marché non plus.

Est-ce qu'on avait déjà ça en fait?

Mec, mais ATTRAPE!

Juste une petite vidéo de drone pour montrer vos vacances aux Maldives, quand soudain...

...au revoir!

Bonus gagnant

Parfois, ce sont les petites choses de la vie qui vous rendent heureux.