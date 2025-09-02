Le monde est un grand sketch, la preuve en 27 fails

Image: reddit/instagram/watson
On sait que vous ne demandez qu'à rire. C'est parti pour les meilleurs échecs de la semaine.
Hello, everybody, tout le monde!
Aujourd'hui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end!
En fait, la semaine va encore être longue, mais on a le remède qui convient à votre moral: les blagues les plus drôles de la semaine sont de retour !
C'est partiiiiiiiii!
Commençons par: un saut joyeux dans l'eau fraîche
Il faudrait toujours les filmer quand ils sont seuls
Avez-vous déjà pris le petit-déjeuner?
Ah. Vous non plus.
Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances d’été – si vous avez eu congé:
Qui a volé sa casquette?
L'échec le plus triste de la semaine:
On espère qu'au moins, elle a dit oui.
On ne se moque jamais des enfants. Même si parfois...
Non, on se retient. Bon app, petit.
N'oubliez pas de consacrer quelques heures au sport cette semaine
Suivez son exemple...
Une petite toilette rapide...
Et maintenant, voici quelques images
Commençons par une énigme: d’où vient ce souvenir de vacances?
Lorsque vous mettez le film en pause exactement au mauvais moment
Les choses qui vous hanteront dans vos rêves:
C'est vous le fail si...
... vous voyez ce que j'ai vu.
Elle va bien, elle va bien.
Bully.
Et voici encore une série de pélicans
stupides et voraces:
...
...
...
...
... et la conséquence logique:
«Mec, tu es sérieux?»
Son tatoueur ne l'aimait pas
Les chats sont doux et affectueux et toujours extrêmement reconnaissants
Et voici notre «Père du mois»:
Jouer avec les parents, c'est plus fun:
#FamilyGoals.
Eeeeet ...
C'était purement intentionnel, si, si!
... CiaaooOOOOOoooooo!
Bonus-Win
Ce chat est notre héros à tous
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
<3
