Fails

Le monde est un grand sketch, la preuve en 27 fails

Des images drôles
Image: reddit/instagram/watson

On sait que vous ne demandez qu'à rire. C'est parti pour les meilleurs échecs de la semaine.
02.09.2025, 05:3202.09.2025, 05:32
Madeleine Sigrist
Hello, everybody, tout le monde!

Aujourd'hui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end!

En fait, la semaine va encore être longue, mais on a le remède qui convient à votre moral: les blagues les plus drôles de la semaine sont de retour !

C'est partiiiiiiiii!

Commençons par: un saut joyeux dans l'eau fraîche

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Il faudrait toujours les filmer quand ils sont seuls

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Avez-vous déjà pris le petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ah. Vous non plus.

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances d’été – si vous avez eu congé:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Qui a volé sa casquette?

L'échec le plus triste de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On espère qu'au moins, elle a dit oui.

On ne se moque jamais des enfants. Même si parfois...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Non, on se retient. Bon app, petit.

N'oubliez pas de consacrer quelques heures au sport cette semaine

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Suivez son exemple...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Une petite toilette rapide...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, voici quelques images

Commençons par une énigme: d’où vient ce souvenir de vacances?

Die lustigsten Fails der Woche: Design von Magnet
Image: instagram

Lorsque vous mettez le film en pause exactement au mauvais moment

Die lustigsten Fails der Woche: Luigi
Image: instagram
6 classiques du cinéma qui seraient bien plus drôles à l'envers

Les choses qui vous hanteront dans vos rêves:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

C'est vous le fail si...

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

... vous voyez ce que j'ai vu.

Elle va bien, elle va bien.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Bully.

Et voici encore une série de pélicans stupides et voraces:

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Image: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Image: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Image: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Image: instagram

...

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Image: instagram

... et la conséquence logique:

Die lustigsten Fails der Woche: Pelikane
Image: instagram

«Mec, tu es sérieux?»

Die lustigsten Fails der Woche: Kind und Rock
Image: instagram

Son tatoueur ne l'aimait pas

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: reddit

Les chats sont doux et affectueux et toujours extrêmement reconnaissants

Die lustigsten Fails der Woche: Katze
Image: reddit

Et voici notre «Père du mois»:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Jouer avec les parents, c'est plus fun:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

#FamilyGoals.

Eeeeet ...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'était purement intentionnel, si, si!

... CiaaooOOOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bonus-Win

Ce chat est notre héros à tous

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
<3
