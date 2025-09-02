Image: reddit/instagram/watson

Le monde est un grand sketch, la preuve en 27 fails

On sait que vous ne demandez qu'à rire. C'est parti pour les meilleurs échecs de la semaine.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello, everybody, tout le monde!

Aujourd'hui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end!

En fait, la semaine va encore être longue, mais on a le remède qui convient à votre moral: les blagues les plus drôles de la semaine sont de retour !

C'est partiiiiiiiii!

Commençons par: un saut joyeux dans l'eau fraîche

Il faudrait toujours les filmer quand ils sont seuls

Avez-vous déjà pris le petit-déjeuner?

Ah. Vous non plus.

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes vacances d’été – si vous avez eu congé:

Qui a volé sa casquette?

L'échec le plus triste de la semaine:

On espère qu'au moins, elle a dit oui.

On ne se moque jamais des enfants. Même si parfois...

Non, on se retient. Bon app, petit.

N'oubliez pas de consacrer quelques heures au sport cette semaine

Suivez son exemple...

Une petite toilette rapide...

Et maintenant, voici quelques images

Commençons par une énigme: d’où vient ce souvenir de vacances?

Lorsque vous mettez le film en pause exactement au mauvais moment

Les choses qui vous hanteront dans vos rêves:

C'est vous le fail si...

... vous voyez ce que j'ai vu.

Elle va bien, elle va bien.

Bully.

Et voici encore une série de pélicans stupides et voraces:

...

...

...

...

... et la conséquence logique:

«Mec, tu es sérieux?»

Son tatoueur ne l'aimait pas

Les chats sont doux et affectueux et toujours extrêmement reconnaissants

Et voici notre «Père du mois»:

Jouer avec les parents, c'est plus fun:

#FamilyGoals.

Eeeeet ...

C'était purement intentionnel, si, si!

... CiaaooOOOOOoooooo!

Bonus-Win

Ce chat est notre héros à tous