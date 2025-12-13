La vie amoureuse de Katy Perry n'a rien de banal. images: getty

La vie amoureuse de Katy Perry avant Trudeau? 10 ex plutôt dingues

Avant de roucouler avec l'ancien Premier ministre canadien (qui, rappelons-le, n'est même pas son premier Justin !), Katy Perry a eu une vie amoureuse digne d'un scénario hollywoodien. On fait le point.

Justin York (2001)

Justin Trudeau n'est pas le premier Justin pour Katy Perry. C'était le guitariste Justin York (19 ans), son premier amour (elle en avait 17). Tous deux étaient liés par un environnement familial ultra-chrétien très strict. Justin York rejoindra plus tard Relient K après des tournées occasionnelles avec Paramore et son frère Taylor.

Matt Thiessen (2003 bis 2006)

Avons-nous mentionné que Relient K est un groupe de rock chrétien? Matt Thiessen a fait partie des membres fondateurs en 1998 et il en est toujours le chef. À cette époque, Matt a aidé Katy à écrire et à produire quelques titres; en retour, elle l'a récompensé avec des stage dives spectaculaires durant ses concerts.

Matt Thiessen, en 2006. Image: imago stock&people

Johnny Lewis (à partir de 2006, environ 18 mois)

Elle avait 21 ans et se trouvait encore à deux ans de sa consécration avec l'album One of the Boys et des hits comme I Kissed a Girl ou Hot n Cold. Lui, âgé de 22 ans, a également attendu deux ans pour obtenir son rôle un peu plus important dans la série Sons of Anarchy.

À l'époque, seul Facebook était un peu connu parmi les réseaux sociaux; Twitter venait d'être créé et Instagram n'était encore qu'un projet embryonnaire dans l'économie des médias. C'est pourquoi la romance des deux a été si peu documentée. Lewis est surtout connu pour sa mort en 2012: il a d'abord assassiné sa propriétaire et son chat, avant de mourir en chutant du balcon alors qu'il tentait de fuir.

Lewis et Perry, un couple complètement déphasé. Image: www.imago-images.de

Travie McCoy (à partir de 2008, moins d'un an)

Le chanteur principal du groupe de hip-hop Gym Class Heroes souhaitait passer sa vie avec Katy Perry. Cependant, il consommait trop de drogues à son goût, et elle a donc mis fin à leur relation par e-mail. «Ça a commencé par "Je t'aime tellement que je déteste faire ça"», a-t-il révélé.

«Que quelqu'un avec qui vous êtes prêt à passer le reste de votre vie vous envoie un putain d'e-mail pour vous ruiner le moral, ça m'a anéanti»

Katy et Travie à la Fashion Week de Paris en 2008. Image: www.imago-images.de

Josh Groban (2009, une relation courte)

Cela a été une liaison brève et dissimulée au public, très privée, et ils ont tous deux rapidement réalisé qu'ils fonctionnaient mieux en tant qu'amis, a déclaré le chanteur à propos de Katy Perry et lui. Ils sont d'ailleurs restés amis.

Et elle l'a surpris avec une adorable chanson de rupture, The One that Got Away, dans laquelle elle lui révélait que, dans un autre monde, à une autre époque, ils seraient probablement restés ensemble et auraient été très heureux. Comme c'est mignon.

Josh Groban, 2009, exceptionnellement sans lunettes. Image: www.imago-images.de

Russell Brand (2009 à 2011)

Spoiler alert: ça n'a pas vraiment collé. L'étincelle jaillit en septembre 2009 aux MTV Video Music Awards. En octobre, ils sont ensemble. En décembre, ils voyagent en Inde et le comédien britannique demande Katy Perry en mariage. Ils se marient en octobre 2010, également en Inde ; la fête aurait été somptueuse et aurait duré six jours. Le 31 décembre 2011, il lui envoie un SMS pour l'informer qu'il demande le divorce. Elle est alors sur scène.

Selon lui, c'est « l'inconstance de la célébrité » qui aurait ruiné leur union. Or, il est apparu il y a deux ans que ce facteur était sans doute éclipsé par l'inconstance de sa libido. Suite aux graves accusations portées par plusieurs femmes contre le comédien, les propos de Perry concernant leur mariage — notamment son refus de l'accepter comme son «égale» — prennent une nouvelle dimension. Aujourd'hui, Brand est un fervent et bruyant partisan de Donald Trump.

Deux tourteaux avec une chevelure somptueuse: Perry et Brand en avril 2011. Image: www.imago-images.de

Robert Ackroyd (2012, une relation courte)

«Brand, c'est du passé!!» C'est ainsi que l'agence de presse a titré cette photo. Le cliché, pris au Festival de Coachella en avril 2012, montre Perry avec le Britannique Robert Ackroyd, guitariste de Florence + the Machine. Ils semblaient follement épris. On a documenté une liaison plus ou moins intime entre eux jusqu'en juin 2012, puis toute trace de cette romance a disparu.

Coachella 2012, et ces deux êtres follement épris au milieu de l'événement. Image: www.imago-images.de

John Mayer (2010 ou 2012 à 2015, une relation en dents de scie)

John Mayer avait déjà laissé derrière lui (entre autres) Jessica Simpson, Jennifer Aniston et Taylor Swift (ou c'est elles qui l'avaient laissé derrière elles), lorsque Katy Perry et lui sont allés dîner ensemble un mercredi soir d'août 2012. Et ensuite, ils ont disparu dans l'hôtel le plus sulfureux de toute l'Amérique : le Chateau Marmont à L.A. Vous savez, le genre d'endroit où les stars, la drogue et Bret Easton Ellis ou Benjamin von Stuckrad-Barre écrivent un roman, ou Sophia Coppola tourne un film.

Par la suite, les deux popstars ont été ensemble de manière intermittente, parfois pour des périodes plus longues, parfois plus courtes. Pourtant, en 2017, il jurait encore dans le New York Times qu'il avait écrit la chanson Still Feel Like Your Man uniquement pour elle et qu'il ne pouvait toujours pas penser à quelqu'un d'autre.

Mayer et Perry, exceptionnellement avec des lunettes de soleil, lors de la deuxième investiture d'Obama. Image: imago

Diplo (avril 2014)

Et une fois de plus, ça se passe au Festival de Coachella! C'est visiblement le lieu de prédilection de Katy Perry pour les romances éclair. Cette fois, c'est le musicien Diplo qui s'intercale brièvement dans sa relation compliquée avec Mayer. Le cliché, qui date du gala du Costume Institute à New York en mai 2015, a été pris bien après. D'ailleurs, les créateurs Jeremy Scott et Madonna se tiennent prudemment entre Perry et Diplo.

Katy, Jeremy, Madonna, Diplo. Image: www.imago-images.de

Orlando Bloom (2016 à 2025)

Il a bien failli être son deuxième époux. Le destin s'en est mêlé lorsqu'ils se sont disputé un hamburger aux Golden Globes en 2016. Leur relation s'est avérée complexe, marquée par des ruptures et des réconciliations. 2017 fut l'année de la grande crise: ils ont tous deux suivi des thérapies, et en 2018, ils ont même visité le Pape, une autre forme de thérapie.

L'acteur l'a demandée en mariage devant toute sa famille le jour de la Saint-Valentin 2019. Katy Perry est ensuite tombée enceinte, ils ont décidé de se marier au Japon (on ignore pourquoi), mais la pandémie de COVID-19 a éclaté. Leur fille Daisy Dove est née, mais le mariage de rêve a été reporté à maintes reprises. En 2023, ils ont conclu un «pacte de sobriété» et n'ont pas bu d'alcool pendant trois mois. Le 3 juillet 2025, ils ont finalement annoncé la fin de leur relation.

Cette photo a également été capturée à Paris. On y voit Perry et Bloom devant des fleurs. Image: www.imago-images.de

Justin Trudeau (le crush du moment)

L'ancien Premier ministre canadien n'a pas perdu de temps. Dès le 28 juillet, il a été aperçu en train de dîner avec Katy Perry à Montréal. Au menu: homard, thon, agneau et bœuf. Depuis cette rencontre, il ne l'a plus quittée, et elle a même publié des photos d'eux à Tokyo le 6 décembre.

Son deuxième Justin. Image: via instagram/@katyperry

Affaire à suivre, assurément.

