27 fails amusants pour un mardi réussi

40 ans après Indiana Jones, Ke Huy Quan a créé l'événement aux Oscars. La statuette du meilleur second rôle en main, l'acteur d'origine asiatique a délivré un discours émouvant. Retour sur un retour en grâce.

C'est probablement un visage que vous avez connu enfant. En effet, quarante ans après avoir été révélé dans Indiana Jones et le Temple Maudit, voici l'incroyable revanche de Ke Huy Quan aux Oscars pour son rôle dans le déjanté, mais surtout sept fois récompensé Everything Everywhere All At Once qui est d'ailleurs reparti avec la statuette du meilleur film.