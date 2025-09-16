assez ensoleillé14°
Fails

Votre dose de rire en 25 fails cocasses

Die lustigsten Fails der Woche sind da!
Les échecs les plus drôles de la semaine sont ici!Image: reddit/watson

16.09.2025, 05:3616.09.2025, 05:36
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Rentrons dans le cadre sans ambage: voici les GIFs et images les plus drôles que l'Internet nous a servi ces derniers jours.

LeggooOOOOOoooooo!!!

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Commençons par: le petit-déjeuner.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ou non. :-(

Sous le veeeeent...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Pourquoi faire appel à une entreprise de déménagement quand vous pouvez déménager vous-même?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et ici, grand-papa nous enseigne une autre leçon importante:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Tricher n'en vaut pas la peine.

Pourquoi vous ne devriez pas voyager le mardi:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On vous promet: il va bien, il va bien.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

De plus, nous ne rions pas des enfants. :-)

C'est un fail qui finit en win total.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'est tout de même un échec pour les chiens qui attendaient le gâteau avec impatience, probablement.

Le chat dramatique de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

De toute façon, les chats sont des drama queens:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

C'est bientôt cette période de l'année...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Et maintenant, quelques images...

Qui d’autre avait froid hier?

Die lustigsten Fails der Woche: Kaltes Wetter
Image: reddit
Die lustigsten Bilder der Woche: Kaltes Wetter
Image: reddit

C'est pas très bien illustré...

Die lustigsten Fails der Woche: Menü und fragwürdige Zutat
Image: instagram

Quel type de surface la chose du milieu devrait-elle représenter?

Image

Ici aussi, le nom du plat est assez mystérieux.

Übersetzungs-Fail
Image: imgur

La bonne affaire de la semaine! Profitez-en dès maintenant et faites des économies!

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram
Image

Bientôt nous serons riches!

R.I.P.

Not my Job: Leute, die mit mangelnder Arbeitsmoral glänzen
Image: reddit

Dans ma nouvelle maison, les insectes sur le mur ont été littéralement recouverts de peinture.

Image

Tatouage de la semaine (d'un fan de football, on suppose?)

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo Fail der Woche
Image: reddit

Probablement un win. On en restera là.

Die lustigsten fails der Woche: Hund und Katze
Image: instagram

Nous ne pouvons rien dire d’autre à ce sujet.

Die lustigsten Fails der Woche: Brötchen im Auto
Image: reddit

J'ai décoré la piste cyclable, patron!

Die lustigsten Fails der Woche: Veloweg
Image: reddit

Les problèmes quand on est trop flexible...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ce «filtre» n’est jamais drô...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaaooOOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Elle va bien, elle va bien.

Bonus-Win

Parfois, il faut juste se donner des coups de pied au cul.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
On vous remet une couche de fails?
C'est quoi «Numéro inconnu», le documentaire Netflix dont tout le monde parle?
Video: watson
