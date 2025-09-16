Les échecs les plus drôles de la semaine sont ici! Image: reddit/watson

Votre dose de rire en 25 fails cocasses

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Rentrons dans le cadre sans ambage: voici les GIFs et images les plus drôles que l'Internet nous a servi ces derniers jours.

LeggooOOOOOoooooo!!!

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!

Commençons par: le petit-déjeuner.

Ou non. :-(

Sous le veeeeent...

Pourquoi faire appel à une entreprise de déménagement quand vous pouvez déménager vous-même?

Et ici, grand-papa nous enseigne une autre leçon importante:

Tricher n'en vaut pas la peine.

Pourquoi vous ne devriez pas voyager le mardi:

On vous promet: il va bien, il va bien.

De plus, nous ne rions pas des enfants. :-)

C'est un fail qui finit en win total.

C'est tout de même un échec pour les chiens qui attendaient le gâteau avec impatience, probablement.

Le chat dramatique de la semaine:

De toute façon, les chats sont des drama queens:

C'est bientôt cette période de l'année...

Et maintenant, quelques images...

Qui d’autre avait froid hier?

C'est pas très bien illustré...

Quel type de surface la chose du milieu devrait-elle représenter?

Ici aussi, le nom du plat est assez mystérieux.

La bonne affaire de la semaine! Profitez-en dès maintenant et faites des économies!

Bientôt nous serons riches!

R.I.P.

Dans ma nouvelle maison, les insectes sur le mur ont été littéralement recouverts de peinture.

Tatouage de la semaine (d'un fan de football, on suppose?)

Probablement un win. On en restera là.

Nous ne pouvons rien dire d’autre à ce sujet.

J'ai décoré la piste cyclable, patron!

Les problèmes quand on est trop flexible...

Ce «filtre» n’est jamais drô...

Eeeeeeeet...

... CiaaooOOOOoooooo!

Elle va bien, elle va bien.

Bonus-Win

Parfois, il faut juste se donner des coups de pied au cul.