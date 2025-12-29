dégagé-2°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Beyoncé entre dans le club très fermé des milliardaires

En plus de la scène, Beyoncé a multiplié les coups stratégiques.
En plus de la scène, Beyoncé a multiplié les coups stratégiques.watson

Beyoncé rejoint un club très fermé

C’est officiel selon le magazine Forbes, Beyoncé Knowles-Carter voit sa fortune dépasser pour la première fois la barre du milliard de dollars.
29.12.2025, 17:5729.12.2025, 18:10
Margaux Habert
Margaux Habert

Elle était déjà installée sur une petite fortune parfaitement confortable, la voilà désormais assise sur une montagne de liasses à ne plus savoir qu'en faire. A 44 ans, Beyoncé rejoint ainsi un club assez exclusif, où très peu de musiciens ont posé leurs valises pleines de cash.

D’après Forbes, l’Américaine serait la cinquième star de la musique à atteindre ce statut dans l’histoire. Elle y retrouve des noms comme Taylor Swift, Rihanna ou encore... son mari, JAY-Z. Un couple à l'aise financièrement (doux euphémisme).

Une tournée lucrative, mais pas que

Ce n’est pas, comme pour ma propre fortune, grâce à l’ouverture d’une enveloppe glissée sous le sapin par ma grand-mère me permettant de devenir riche (50 euros). L’analyse de Forbes met en lumière plusieurs moteurs de cette ascension spectaculaire.

Analyse
Pourquoi le nouvel album de Beyoncé réveille les démons du racisme

D’abord, le succès colossal de sa tournée «Cowboy Carter», qui a pulvérisé des records en 2025 et est devenue la tournée country la plus lucrative de l’histoire, générant des centaines de millions de dollars de recettes directes.

Mais ce n’est pas tout, car en plus de la scène, Beyoncé a multiplié les coups stratégiques. Elle possède désormais la quasi-totalité de son catalogue musical et de ses activités à travers sa société, Parkwood Entertainment, créée en 2010. Une autonomie qui lui permet de capter une part nettement plus grosse des revenus de ses projets créatifs.

epa11767481 Beyonce attends the premiere of Disney?s ?Mufasa: The Lion King? at the Dolby Theater in Los Angeles, California, USA, 09 December 2024. EPA/ALLISON DINNER
La star multiplie les projets.Keystone

Et comme si un catalogue musical historique et des tournées planétaires ne suffisaient pas, Queen B est également devenue une femme d’affaires redoutable: sa ligne de soins capillaires Cécred, sa marque de whisky Sir Davis ou encore la lucrative ligne Ivy Park ont toutes contribué à booster ses revenus.

Ainsi, en plus d’être une des artistes les plus récompensées de l’histoire de la musique, Beyoncé est désormais aussi l’une des plus riches.

Chaud devant! Les dernières actus people!
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
Pourquoi le Noël des Windsor sera bien différent cette année
de Marine Brunner
Kim Kardashian dégomme des gens
Kim Kardashian dégomme des gens
de Sainath Bovay
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
Rama Duwaji, la première dame de New York qui «mérite d'être connue»
de Margaux Habert
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Comment Gims est devenu une redoutable usine à tubes
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari
Nicole Kidman a trouvé une manière subtile de se venger de son ex-mari

Les looks de cowgirl badass de Beyoncé

1 / 10
Les looks de cowgirl badass de Beyoncé
source: instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«La Femme de ménage» avec Sydney Sweeney est un vrai plaisir coupable
Adapté d’un best-seller vendu par palettes, La Femme de ménage met en scène Sydney Sweeney (Euphoria) et Amanda Seyfried (Mamma Mia) dans un thriller domestique un peu trop convenu, mais efficace.
Si vous ne mettez jamais les pieds dans une librairie, vous êtes peut-être passé à coté du phénomène littéraire de l'autrice américaine Freida McFadden. Son roman La Femme de ménage et ses deux suites figurent dans le top des meilleures ventes en Suisse romande depuis sa sortie en 2023.
L’article