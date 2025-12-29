Beyoncé entre dans le club très fermé des milliardaires

En plus de la scène, Beyoncé a multiplié les coups stratégiques. watson

Beyoncé rejoint un club très fermé

C’est officiel selon le magazine Forbes, Beyoncé Knowles-Carter voit sa fortune dépasser pour la première fois la barre du milliard de dollars.

Elle était déjà installée sur une petite fortune parfaitement confortable, la voilà désormais assise sur une montagne de liasses à ne plus savoir qu'en faire. A 44 ans, Beyoncé rejoint ainsi un club assez exclusif, où très peu de musiciens ont posé leurs valises pleines de cash.

D’après Forbes, l’Américaine serait la cinquième star de la musique à atteindre ce statut dans l’histoire. Elle y retrouve des noms comme Taylor Swift, Rihanna ou encore... son mari, JAY-Z. Un couple à l'aise financièrement (doux euphémisme).

Une tournée lucrative, mais pas que

Ce n’est pas, comme pour ma propre fortune, grâce à l’ouverture d’une enveloppe glissée sous le sapin par ma grand-mère me permettant de devenir riche (50 euros). L’analyse de Forbes met en lumière plusieurs moteurs de cette ascension spectaculaire.

D’abord, le succès colossal de sa tournée «Cowboy Carter», qui a pulvérisé des records en 2025 et est devenue la tournée country la plus lucrative de l’histoire, générant des centaines de millions de dollars de recettes directes.

Mais ce n’est pas tout, car en plus de la scène, Beyoncé a multiplié les coups stratégiques. Elle possède désormais la quasi-totalité de son catalogue musical et de ses activités à travers sa société, Parkwood Entertainment, créée en 2010. Une autonomie qui lui permet de capter une part nettement plus grosse des revenus de ses projets créatifs.

Et comme si un catalogue musical historique et des tournées planétaires ne suffisaient pas, Queen B est également devenue une femme d’affaires redoutable: sa ligne de soins capillaires Cécred, sa marque de whisky Sir Davis ou encore la lucrative ligne Ivy Park ont toutes contribué à booster ses revenus.

Ainsi, en plus d’être une des artistes les plus récompensées de l’histoire de la musique, Beyoncé est désormais aussi l’une des plus riches.