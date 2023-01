On ne se moque jamais des enfants, sauf dans ces 25 fails du mardi

Voilà, Noël c'est fini. Et on s'est bien explosé l'estomac en mangeant et buvant tout ce qui nous était proposé (pour être poli). Il est désormais temps d'accorder une pause à notre système digestif avant de tout déglinguer pour Nouvel-An à nouveau.

C'est enfin mardi, ce qui veut dire que c'est bientôt le week-end!

Pour les fails d'aujourd'hui, nous avons choisi le thème des enfants. Parce que les enfants font des choses amusantes et qu'un jour ou l'autre, ils paieront notre AVS. Mais normalement, nous ne nous moquons jamais des enfants. Jamais. Vraiment.

Et comme nous sommes encore (un peu) dans l'esprit de Noël, nous commençons par ce gif:

Voilà pourquoi nous préférons emballer les cadeaux plutôt que de les ouvrir.

Oups...

Ah, voilà un classique!

En fait, les enfants n'ont pas un comportement si différent des adultes... ivres.

Nous allons donc passer à quelque chose d'ultra mignon...

😦😧

Elle va y arriver vous croyez?

Mères sensibles, s'abstenir.

Ce gif s'arrête beaucoup trop tôt, non?

Et voici à nouveau quelques images:

Oups.

Raisons pour lesquelles les enfants pleurent, numéro 84758737:

Tous les stylos ne tiennent pas dans sa main...

C'est dur la vie de parents.

C'est tout à fait compréhensible.

Dans la catégorie «les enfants jouent à cache-cache»

D'accord.

Alors ça c'est cool.

Faire ses courses en famille, c'est si agréable!

L'essentiel est qu'il y ait des toilettes dans le magasin, non?

Bien joué, Timmy

Oups, encore.

L'habit ne fait pas le moine

Il aurait pourtant suffi de lever la tête...

Et au revoir!

Et avant d'oublier, bonne année à tous!

Flash, c'est toi?