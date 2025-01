C'est bientôt le week-end! Voici les fails

On sait ce que vous voulez: plus de fails!

Le train de Gatwick a été annulé après que des écureuils soient montés à bord «sans billet» et ont refusé de partir.

Et bonne année à tous!

Et parce qu'on est mardi, voici les meilleurs fails de la semaine.

Salut everybody, tout le monde! Eh oui, c'est bientôt le week-end, même s'il vous semble loin. C'est pas moi qui le dis, c'est elle:

Ces influenceurs font des trucs «insupportables» à Los Angeles

Show must go on! C'est pas parce que Los Angeles est en feu qu'il faut s'arrêter de créer du contenu. Plusieurs influenceurs ont eu le culot de se filmer devant les feux de la ville, tout ça pour des likes. Décidément, rien ne les arrête.

Alors que 24 personnes sont décédées et que des milliers d'autres ont tout perdu dans les incendies ravageurs de ces derniers jours à Los Angeles, les influenceurs, eux, n'ont pas de temps à perdre. Il faut créer du contenu, always et toujours. Ils continuent donc de se mettre en scène, utilisant la ville enfumée comme toile de fond... ça fait un super décor post-apocalyptique, trop mims!