25 illusions d'optique qui feront cafouiller votre cerveau

C'est un peu violent de vous proposer un tel sujet dès 6 heures du matin. Mais peut-être que ces illusions d'optique auront le mérite de vous réveiller en douceur, et de vous aider à être plus productif tout au long de la journée!

A qui sont ces jambes?

Il n'y a qu'une seule image.

À gauche, une personne qui nettoie le sol rouge, au milieu, la balustrade et à droite, la mer.

Ce doit être une éolienne super efficace.

Hummmmmmm.....

Laissez l'image agir avant de lire la solution en dessous.

Un échange de visage entre Zach Braff et Dax Shepard et on ne voit presque pas de différence.

Bon, il y a clairement un souci.

Quelqu'un a bien travaillé ses fesses.

Certains ne verront pas de sac ici.

A titre de comparaison :

Image: starwars.com

En tant qu'enfant, il est important d'avoir une main forte pour se tenir.

Ce poisson cru est certainement bon pour la santé ...

... mais c'est du lokum, une friandise turque.

Si on plisse les yeux, on dirait une pom-pom girl.

C'est mignon que vous l'ayez fait. 🥰

Nous avions un plus beau souvenir de Manhattan. Attendez...

Hollywood ne pourrait pas faire plus peur.

Pendant la journée, ça va encore, mais imaginez le spectacle la nuit.

Est-ce qu'on voit vraiment un OVNI ici?

Bien sûr que non, c'est le stade de football du Zénith de Saint-Pétersbourg.

Attaque de criquets géants!

Heureusement, ce n'est qu'une illusion d'optique sur le pare-brise.

Ça a l'air plus compliqué que ça ne l'est vraiment.

Marge Simpson, c'est toi?

Des fans de Star Wars quelque part?

Le chat ressemble à Chewbacca.

De l'art sur la voiture... mais fait de saleté

De quel type de chat s'agit-il?

Mhhmmm ... des bonbons!

Ou plutôt du verre poli par la mer?

Même la confusion est confuse.

Vous le voyez aussi, non?

Le château de Versailles, un plaisir pour petits et grands.

(smi)