24 photos et GIFs qui vont mettre le «smile» à votre mardi

Hello everybody tout le monde!

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Envie de rire? Ces fails vont vous y aider

Hello everybody, tout le monde!



Eh ouiiii, c'est mercredi. Réjouissez-vous, le week-end est bientôt là. Vous avez vu par la fenêtre? Il fait tout gris. A watson, on veut vous redonner le sourire – et la pêche! Alors, quoi de mieux qu'une petite liste de fails pour vous amener le soleil au petit-déj?