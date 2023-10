Ces 16 costumes d'Halloween sont très malins

Avec un fauteuil roulant, les costumes d'Halloween sont peut-être un peu plus compliqués à construire, mais – wow ! - le résultat est bluffant!

Cet utilisateur Instagram écrit: « Ma cousine est en fauteuil roulant et son équipe sportive préférée est les Sharks de San Jose. Mon oncle lui a confectionné un costume d'Halloween en tant que Zamboni de l'équipe. Les Sharks l'ont vue sur Twitter et l'ont invitée au match du week-end pour rencontrer l'équipe! (Sur la photo: c'est elle et son chien d'assistance Lake.)

«Nous avons transformé le fauteuil roulant de Jeremy en son propre Snowspeeder de la bataille de Hoth dans «L'Empire contre-attaque!» Les volets fonctionnent et les canons tirent des fléchettes Nerf lumineuses chargées de bâtons lumineux!»

Le même garçon quelques Halloween plus tard:

«J'ai transformé mon fauteuil roulant en Papemobile pour Halloween.»

La vidéo complète de la création de ce superbe bateau pirate peut être trouvée ici.

Édition limitée: la Barbie la plus cool d'Halloween.

«Pour Halloween, un père a confectionné un costume de camion de glaces pour son fils.»

«Cela a été construit avec de la sueur, des larmes et une énorme dépression nerveuse», écrit le propriétaire de ce véhicule cool sur Instagram.

Mario (avec son kart) et amis.

La plus cool Batmobile de tous les temps.

Sur «X» (anciennement Twitter), l’artiste écrit : «mon fils Christoffer, qui souffre de paralysie cérébrale, est un grand fan [de lutte]. Alors, pour Halloween, j’ai transformé son fauteuil roulant en ring.»

Image: reddit

Le message dit : «L’ami de mon père a un enfant qui est assis dans un fauteuil roulant. Il a fait un excellent travail avec les costumes de ses enfants.»

«Le costume de zombie en fauteuil roulant que j'ai confectionné pour ma fille.»

Bonus:

Le déambulateur de mamie «pimpé» pour l'occasion!

