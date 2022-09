Réjouissez-vous! C'est mardi, c'est l'heure des fails

Hello everybody, tout le monde!

Oh nooon, la saison 3 d'«Emily in Paris» arrive bientôt

Sur les réseaux sociaux, Netflix nous tease avec la troisième saison d'Emily in Paris, dont le tournage a débuté en juin, en balançant les premières images. On n'était pas prêts.

«Hihihi, I love cwoissant and la Tour Eiffel!» Oui, au cas où certains d'entre vous étaient dans le déni (comme nous), ce petit cauchemar ambulant qui porte un béret et des talons aiguilles pour aller au bureau va revenir. Même si on savait déjà que Netflix avait signé pour au moins deux saisons supplémentaires, on avait préféré mettre ça dans un coin de notre tête, avec les autres sujets pénibles comme «il faut vraiment que je paie mes impôts, b*** de m***».