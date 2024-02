Vous voulez un moment de pur plaisir? Regardez ces 24 fails!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

StooooooOOOOp!

!

Et voilà, nous avons enfin votre attention.

Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour faire l'éloge des images et des GIF les plus drôles d'Internet. Réjouissez-vous, il y a de quoi rire, et surtout, il y en a pour tous les goûts!

Entrez, ça commence!

Cela se poursuit avec une petite tragédie. Mais c'est la vie...

Cette séquence réveille de vrais traumatismes chez certains...

Le plus bel échec de la semaine:

Entraînez-vous tôt.

Il faut persévérer!

Tout le monde ne peut pas avoir 10 en sport!

Il faut savoir se moquer gentiment des enfants, parfois!

Allez, c'est le moment de la pause.

Voici le parfait tutoriel pour devenir un joueur de bowling professionnel.

Si vous vous demandez où est passé votre colis...

La rumeur veut qu'il roule toujours à ce jour.

Et maintenant, quelques images...

Hi. Hihi. Hihihihi.

Héhé, le pot d'échappement.

Il y a un problème, ici...

...non??

Ce que fait Mickey quand il se brouille avec Disney.

(Le «faux» de la semaine.)

Qui a vu «Destination finale»?

Amusez-vous à copier-coller :)

Le cuisiniste le plus facétieux au monde...

Génie du marketing ou as de la publicité?

Parfois, dans la vie, il faut établir des priorités.

Une décision a été prise ici.

Oh, des cupcakes Harry Potter avec le choixpeau magique! Quelle ...

Image: reddit

...super idée!

Oh, encore un fail: ce gâteau ravit tout le monde...

Old but gold...

Nous chaque lundi matin...

(Est-ce vraiment un fail?)

Attention, l'hiver n'est pas encore fini! Et....

... CiaaaaooOOO!

Bonus-Win

Pas de ballon de basket? Aucun problème!