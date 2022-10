Fail-Dienstag

Nur hier gibt's die 28 besten und lustigsten Fails der Woche

Wir wollen uns im Titel ja nicht selbst loben, schliesslich sind wir alle sehr bescheiden. Aber unsere hiesige Ausbeute, gemixt mit euren grandiosen Inputs, ist natürlich schon nicht zu verachten.

Bevor wir aber richtig, richtig loslegen, will ich euch nicht vorenthalten, was ich am Wochenende so im TV geglotzt habe:

Einerseits das:

bild: sim

Andererseits das:

bild: sim

Ist mein Fernseher kaputt? Ist es eine Verschwörung? Wo ist mein Aluhut?

Kommen wir aber nun zur Ausbeute der Woche.

Beginnen wir mit: fröhlichen Ballspielen.

Morgens, bevor der Faildienstag kommt:

Der süsseste Fail der Woche.

Es geht ihm gut, es geht ihm gut.

Machen wir mit ein bisschen Liebe weiter. Liebe tut uns allen gut.

♥♥♥♥♥♥♥

Bereit für eine Runde Piñata?

Wir lachen nicht über Kinder.

Lifehack für trockene Füsse.

Bitte, gern geschehen.

Apropos: Was könnte passieren, wenn du jemanden in den Pool schubsen willst?

Es hätte so cool aussehen können.

Das ist noch gut, das kann man noch essen.

Nicht sicher, ob Fail oder Win.

Sachte ... Sachte ...

Und hier: Ein Eiertanz.

Hier kommen wieder ein paar Bilder ...

Der Fail ...

... bist du, wenn du einen schmerzhaften Unfall siehst.

Es ist nur ein bisschen Schatten. Chill.

Ja, eine sehr süsse Idee.

Nein?! Doch! Oooh!

Die machen es vermutlich nicht weniger schmerzhaft.

Und dazu noch das Inserat der Woche:

Hetzet.

Aus der Sparte von Dingen, die dich heute Nacht töten werden: das Alf-Schwein.

Nur ein schönes, ganz sicher unbearbeitetes Bild von Jessica Biel und Justin Timberlake.

Eine eher unglückliche Platzierung für ein Etikett.

Apropos: Ja, was denn nun?

«Do die savely»?

«Don't drive savely»?



¯\_(ツ)_/¯

Upsidupsi.

Immer schön schauen, bevor man die Strasse überquert! ☝️

Alt, aber gut:

Und hier noch die Erinnerung, dass dieses traurige Gif existiert:

Und ...

... tschüss!

Bonus-Win

Einmal das Boot drehen? So geht das!

Bonus-Bonus-Win

Und du so?

Du weisst, wie der Hase läuft: Ich hab dir meins gezeigt, jetzt zeigst du mir deins. :) Ab in die Kommentare mit deinen liebsten Fails und Wins!

