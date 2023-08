Bon, on préfère une machine réalisée par un ingénieur plus concentré.

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Les rois du yo-yo, c'est eux

Vous pensez que le yo-yo est une activité fastoche pour les gamins? Regardez donc les champions du monde à l'œuvre.

Du 17 au 20 août s'est déroulé à Osaka au Japon, le World Yo-Yo Contest 2023, soit le Championnat du monde de yo-yo. Il s'agit du plus grand rassemblement au monde de joueurs et de fans de ce fascinant joujou. Un événement plus que sérieux puisque la compétition est organisée par la Fédération internationale de Yo-Yo (IYYF) depuis 1992. Plus d'un millier de personnes venues du monde entier s'y donnent rendez-vous. La plupart d'entre eux ne sont pas des enfants, mais bien les meilleurs joueurs. À côté de la compétition, on retrouve des expositions, des ateliers et évidemment les stands des différents fabricants.