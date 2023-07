Dans «Sentinelle», Jonathan Cohen a opté pour la coupe de Valaisan

L'acteur et humoriste est la star du film Sentinelle qui sortira sur Prime Video en septembre. Il incarne un homme mi-flic mi-chanteur... avec une coupe mulet. La bande-annonce donne déjà envie de rire.

François Sentinelle (Jonathan Cohen) est flic. Même s'il ne sait pas tirer avec une arme (il vise en fermant les yeux), il est un policier respecté et respectable à la Réunion. Mais François Sentinelle, c'est bien plus qu'un homme avec un pistolet. C'est aussi un chanteur de charme délicieusement ringard qui a fait un tube dans sa vie, «Le Kiki», et qui tente de revenir sur le devant de la scène. D'ailleurs, sa musique a l'air de plus le préoccuper que cette série de crimes violents qui secouent l'île et sur lesquels il est censé enquêter. Enfin un film policier sérieux!

Voilà le pitsch de ce film loufoque et un peu con (on aime ou on n'aime pas) qui parodie les téléfilms policiers. Ce long métrage est réalisé par Hugo Benamozig et David Caviglioli à qui l’on doit déjà Terrible Jungle dans lequel Jonathan Cohen jouait aussi un flic.

D'après les premières images, François Sentinelle n'a rien à envier à Sonny Crockett dans Miami Vice. Il porte à merveille le blazer aux manches retroussées et le mulet. Il ne lui manque plus qu'une Toyota Prius et il est prêt pour la foire du Valais.

Sentinelle sera disponible sur Prime Video le 8 septembre.

