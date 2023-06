John Wick: Chapitre 4 dure presque trois heures - un très long film. Image: leonine

Pourquoi les films sont-ils de plus en plus longs?

Deux heures et demie: c'est la nouvelle norme pour les blockbusters. Les longs métrages deviennent-ils vraiment plus longs? Voici des éléments de réponse.

John Wick : Chapitre 4: 169 minutes, Avatar: La voie de l'eau: 193 minutes, James Bond 007: Mourir peut attendre: 163 minutes, The Batman: 177 minutes: les blockbusters semblent toujours plus longs. Surtout si vous allez les voir dans des cinémas qui pratiquent encore l'entracte (oui, ça existe encore) et ça peut avoir un effet dissuasif. L'un des films les plus longs du moment qui sortira en salles le 18 octobre est probablement Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio. Il dure 206 minutes, ce qui équivaut à 3 heures et 26 minutes. Quant au film de Christopher Nolan, Oppenheimer, qui sortira le 18 juillet, il dure pile-poil 3 heures.

Ce sont précisément ces blockbusters qui attirent les gens au cinéma, alors que des comédies romantiques ou les films d'horreur de 100 minutes se retrouvent directement sur une plateforme de streaming, rapporte CNN . La durée moyenne d'un long métrage est comprise entre 80 et 120 minutes.

Les films s'allongent-ils vraiment?

Przemysław Jarząbek, un expert en data, a évalué près de 30 000 films issus de la base de données IMDb et a fourni une réponse claire: non, les films ne sont pas plus longs. Il écrit: «Les différences [de temps] sont trop petites pour être remarquées. On peut dire qu'au cours des 60 dernières années, les films ont été en moyenne de la même durée. Quels que soient les critères pris en compte, le résultat est le même».

«Avec l'introduction de la télévision, l'industrie cinématographique a soudainement eu de la concurrence» Randal Olsen, expert en data.

Randal Olson, également expert en data, est arrivé à la même conclusion. Il écrit: «Avec l'introduction de la télévision dans les années 1930 et 1940, l'industrie cinématographique a soudainement eu de la concurrence. En réponse, les producteurs de films ont été contraints de relever la barre et de produire des films plus épiques pour garder les téléspectateurs dans les salles.» Les films ont donc été rallongés d'environ 30 minutes. Cette norme reste d'ailleurs d'actualité.

Certains longs métrages du passé sont connus pour être extrêmement longs. On peut citer Autant en emporte le vent (1939, 233 minutes), Les Dix Commandements (1956, 220 minutes) et Lawrence d'Arabie (1962, 216 minutes).

Dans les années 1970 et 1980, les films sont devenus plus courts d'une dizaine de minutes, une explication possible étant la limite de temps des cassettes vidéo. Avec l'avènement des DVD, la durée d'exécution était revenue à la durée d'origine des années 1960, et selon Randal Olson, peu de choses ont changé depuis.

Pourquoi avons-nous le sentiment que les films sont de plus en plus longs?

Du marketing pur, écrit The Guardian: «C'est simplement que la machine marketing met nettement plus en avant des superproductions.» Selon CNN, le public est plus disposé à se déplacer pour voir un long métrage s'il est acclamé par la critique. Logiquement, l'attention se porte sur un film valorisé par la presse ou s'il est nominé pour un prix prestigieux.

En conclusion, faire un film n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de formule magique qui détermine combien de temps il est nécessaire pour une histoire captivante ou le moment idoine où un spectateur commence à s'ennuyer.

