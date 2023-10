On ne mentait pas sur la transformation physique de Zac Efron. Image: A24

Zac Efron a changé

Zac Efron s'avance sur le ring avec un physique de déménageur, dans la bande-annonce du film The Iron Claw. Un film qui retrace le destin familial des Von Erich, stars du catch.

Plus de «Divertissement»

La société de production indépendante A24, génératrice de pépites (Moonlight, Everything Everywhere all at once, Midsommar entre autres) vient de dévoiler la bande-annonce d'un film attendu au tournant: The Iron Claw.

Les premières images offrent des descentes du coude et de la gymnastique et surtout la métamorphose de Zac Efron. L'ancienne gloire de High School Musical montre les muscles dans le costume de Kevin Von Erich. Pour lui donner la réplique, Jeremy Allen White, l'idole de la série The Bear, joue Kerry Von Erich. Le talentueux Harris Dickinson est aussi au casting, tout comme la lumineuse Lily James sous les traits de Pam, l'épouse de Kevin.

Nous retrouvons également Holt McCallany qui incarne le père de cette fratrie de catcheurs, Fritz. La star de la série Mindhunter chasse les fantômes du passé et ses succès d'antan - pour en faire baver à ses rejetons.

Le trailer:

Vidéo: watson

Le long-métrage reviendra sur leurs carrières, mais également leurs vies personnelles flirtant avec le chaos et la décadence. La lignée Von Erich (cinq d'entre eux) a brillé mais a fini dans les cordes, lessivée par l'univers du catch - trois membres de la fratrie ont mis fin à leur jour.

The Iron Claw est prévu le 3 janvier 2024 dans les salles romandes. (svp)