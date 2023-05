John Wick: Chapitre 4 avec Keanu Reeves est au cinéma depuis le mois de mars. image: leonine

Il y a une fin alternative à «John Wick 4»

Les créateurs du film ont mis en ligne une fin alternative au film, mais il y a un problème.

⚠️Cet article contient des spoilers!

A la fin, Keanu Reeves meurt. Eh oui, dans John Wick: Chapitre 4, l'acteur se bat vaillamment pendant trois heures jusqu'à l'acte final où il attend le méchant sur les marches du Sacré-Cœur à Paris. John Wick ne survit malheureusement pas à cette bataille finale.

Mardi 23 mai, le compte Twitter officiel de la saga a affirmé qu'il existait une fin alternative pour le chapitre 4. Dans celle-ci, on y découvrirait sa fille secrète.

Mais le compte Twitter s'est permis une blague. Au lieu de mener à une scène inédite, le lien partagé sur Twitter montre une vidéo de dix heures de John Wick tombant encore et encore dans les escaliers du Sacré-Cœur. C'est une boucle temporelle.

John Wick tombe pendant 10 heures dans les escaliers:

La vidéo vient du compte officiel de la société de production Lionsgate. Elle a été vue plus de 136 000 fois, ce que signifie qu'au moins 136 000 personnes ont commencé la vidéo et se sont probablement rendu compte au bout de quelques minutes que quelque chose clochait. Pour les fans, les vrais, John Wick ne tombe pas dans les escaliers pendant 10 heures, il survit pendant 10 heures dans les escaliers «parce qu'il est un homme de concentration, d'engagement et de volonté pure», peut-on par exemple lire sur YouTube.

Même si John Wick est bel et bien mort, cela ne signifie pas la fin de la franchise. Deux spin-offs ont déjà été annoncés: The Continental se déroule en 1975 et raconte l'histoire du jeune Winston Scott. Cette série doit sortir cet automne. Le deuxième projet s'intitule Ballerina et se déroule entre les troisième et quatrième parties de John Wick avec Ana de Armas. Sa sortie cinéma est annoncée pour juin 2024. (cmu)

