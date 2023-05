«Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation...» Image: capture d'écran

Il y a une version longue de «c'est une bonne situation scribe?»

Lors de son récent passage dans l'émission Beau Geste sur France 2, Alain Chabat a partagé une version (encore plus) longue de la scène culte du monologue d'Edouard Baer dans Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre. L'acteur français en a profité pour faire une annonce qui devrait réjouir les plus fervents fans.

Il a beau être sorti il y a plus de 20 ans (au secours, le coup de vieux), Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre fait toujours partie des films français de référence. Qui n'a jamais répondu, les yeux plissés, «le lion ne s'associe pas avec le cafard» à une vile provocation?

La scène la plus culte du long-métrage reste sans doute le monologue d'Edouard Baer, lorsqu'il répond à la question «c'est une bonne situation, ça, scribe?».

«Vous savez, moi je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd’hui avec vous, je dirais que c’est d’abord des rencontres. Des gens qui m’ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi...» Edouard Baer, alias Otis dans Mission Cléopâtre.

Une séquence qui, selon la légende urbaine, a été improvisée par le comédien. Et on vient d'apprendre que la scène avait été coupée: il existe en fait une version encore plus longue du monologue, dévoilée par Alain Chabat sur France 2 dans l'émission Beau Geste diffusée le week-end dernier.

Version longue que voici 👇🏽

Vidéo: watson

Un retour au cinéma

Le film va même revenir sur grand écran. Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre sera diffusé à partir du 5 juillet prochain dans une sélection de salles. Une version remasterisée avec des scènes coupées inédites.

À sa sortie en 2002, le film, qui réunissait un joli casting avec notamment Monica Bellucci, Alain Chabat, Gérard Depardieu, Christian Clavier ou encore Jamel Debbouze, avait fait plus de 14 millions d'entrées en France.

