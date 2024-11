Alors? Vous avez reconnu la vraie?

Le double en cire de Mariah Carey est si réaliste qu'on ne sait plus qui est qui

Le temps semble s'être figé comme un front botoxé pour la diva de 55 ans. A tel point que même lorsqu'elle rencontre sa statue de cire au musée Tussauds, on a de la peine à savoir qui est qui.

Mariah Carey n'a pas 55 ans. Elle en a 9, car elle compte en année chien. La diva ne change pas. Et ça, c'est grâce aux injections au bocal de cornichons dans lequel elle est conservée toute l'année. On la sort juste pour la période des Fêtes et hop! A nouveau dans le vinaigre.

Mesdames et messieurs, nous sommes dans la période des Fêtes. Donc, Mariah Carey s'adonne à ses activités de mère Noël en allant par exemple rencontrer son double au musée Tussauds de New York. Une nouvelle statue de cire de la chanteuse a été inaugurée spécialement pour la saison.

La vraie Mariah Carey est à droite. instagram mariahcarey

La statue a été habillée d'une robe rouge à paillettes, échancrée jusqu'aux oreilles et «inspirée de Marylin Monroe», comme le dit la star, puisque l'iconique actrice a toujours été l'une des inspirations de la diva, à tel point que sa fille s'appelle Monroe. C'est la même tenue qu'elle portait lors d'une émission en 2020 sur le thème de... Noël, évidemment.

Elle s'est beaucoup investie pour cette statue, puisque Mariah Carey a prêté à Mariah Carey une parure de diamants de sa collection personnelle. Difficile de savoir si ce bijou est fait de pierres précieuses ou s'il s'agit de la version Claire's (seule Mariah Carey et Mariah Carey le savent.) Même le décor est personnalisé: les casse-noisettes géants ont des boutons de veste avec des Jack Russell Terriers, clin d'œil à ses huit chiens.

De gauche à droite: Maria Carey en cire et Mariah Carey en chair, ou le contraire, on ne sait plus. musée tussauds

Mais ce qui est le plus surprenant, c'est la ressemblance entre Mariah Carey de chair, d'os et de botox et la Mariah Carey de cire et de plastique. Le musée Tussauds est connu autant pour ses réussites que pour ses ratés. Tout dépend de la ville dans laquelle les statues sont exposées. Il semblerait que le musée de New York soit assez sérieux, contrairement à celui de Berlin qui a vécu deux, trois ratés, notamment la version Noël de Rihanna.

Mariah Carey a été impressionnée par son double. Dans une vidéo promotionnelle relayée par Page Six, elle s'exclame:

«C'est surréaliste, très bon»

Même son fils Moroccan, 12 ans, qui l'accompagnait à cette occasion, n'a pas caché sa surprise:

«Waouh ! C'est comme si je te voyais dans un miroir»

La star a dégelé Noël le 1er novembre, soit le lendemain de Halloween dans une vidéo religieusement postée sur Instagram. Une tradition qu'elle a lancée en 2019 avec son fameux: «It's Time!». La chanson All I Want For Christmas, quant à elle, est sortie en 1994 et a eu un regain de popularité en 2003 grâce au film Love Actually. Aujourd'hui, ce hit s'entend sur toutes les radios pendant les Fêtes, dans tous les magasins, de la boutique de vêtements au rayon surgelé des supermarchés.

