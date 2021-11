Calories, calories everywhere! Image: Instagram @caloriesbrands

Ce compte Instagram remplace les logos par les calories et ça fait mal

Le compte Instagram @caloriesbrands reprend le design de produits industriels et montre le nombre de calories qu'ils contiennent. Vous aurez peut-être des surprises...

On sait tous que le gras, c'est la vie. Et on sait (presque) tous aussi que le sucre, c'est mal. Enfin, sauf si vous travaillez pour le lobby du sucre, mais dans ce cas, vous n'avez pas d'âme, mais c'est pas le sujet.

Deux anciens étudiants en publicité à la Miami Ad School ont repris les designs de célèbres jus, sauces, chocolats, alcools, chips et ont remplacé leurs logos par le nombre de calories que ces produits contiennent.

Le saviez-vous? Si on suçotte trois Chupa-Chups, c'est comme si on avait bu un Coca ou une Heineken.

Voici quelques produits:

Ils devraient écrire «vous allez prendre du cul» au lieu de mal orthographier nos prénoms.

Ok, donc la sauce + des pâtes = on va mal finir.

Coca Zéro pour se donner bonne conscience!

On se tape jamais une bouteille entière de vodka alors ça va. Nan...?

Généralement, on est ivre quand on succombe, alors foutu pour foutu...

«J'en prends juste une.» LOL.

Autant de calories dans un si petit bâton?!

«T'as pas une IPA, plutôt?»

Le goût de l'enfance <3

Le projet de ces deux anciens étudiants et leur compte Instagram @caloriebrands existent depuis un moment déjà. Mais il n'y a pas de mal à se rafraîchir la mémoire avec ces chiffres, à l'approche des Fêtes. Soyons smart, ne nous gavons pas de chips et de glaces maintenant, gardons de la place pour la dinde et la bûche de Noël.

