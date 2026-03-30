Cette nouvelle attraction à Disneyland rend furax les visiteurs
C’est le grand saut dans le froid pour les fans de Disney. Depuis ce dimanche, les visiteurs peuvent enfin découvrir l’extension massive du parc, marquée par une attraction phare qui emmène le public dans le monde glacé d’Anna et Elsa. Le concept? Un périple immersif en barque au cœur du royaume d’Arendelle, avec son village nordique en bois et son lagon.
Ce nouvel univers s’inscrit dans la transformation profonde du deuxième parc francilien, l’ancien «Walt Disney Studios» désormais rebaptisé «Disney Adventure World».
Un marathon chaotique
Pourtant, malgré les promesses d’immersion totale, l’attraction a déçu une partie du public, et crée déjà une vive polémique. Le point de friction majeur reste l’attente, qui a atteint des sommets décourageants dès le lancement.
Comme le rapporte le HuffingtonPost, le compteur a grimpé jusqu’à 240 minutes — soit quatre heures de file — aux alentours de 11 heures du matin.
Attentes...
Réalité!
Comme prévu, l'afflux de visiteurs est juste monstrueux. Les temps d'attente pour accéder à World of Frozen et ses attractions explosent.— Disneyphile (@DisneyphileLIVE) March 29, 2026
L'attraction Frozen Ever After est déjà à 4h d'attente et pour accéder à la zone, les gens peuvent attendre à partir de Gazebo Garden. pic.twitter.com/mC6it3QdgM
World of Frozen is a beautiful addition to Disneyland Paris ❄️ The theming and immersion throughout the entire area is phenomenal. Frozen Ever After is a brilliant dark ride and a wonderful addition to Disney Adventure World 🤩#disneylandparis pic.twitter.com/TVa6j5KRw9— Theme Park Worldwide (@ThemeParkWW) March 29, 2026
🔧 No luck for this first day of Disneyland Pass previews with Frozen Ever After breaking down for long periods, which has led to a huge queue to enter World Of Frozen. pic.twitter.com/t4V7QZeemK— DLP Report (@DLPReport) March 15, 2026
La situation est rapidement devenue hors de contrôle. Selon RTL, l'attraction «Frozen Ever After» a dû fermer temporairement dans la matinée en raison d'une panne, aggravant une saturation déjà critique.
La cohue était telle qu'à la mi-journée, la direction a pris une décision radicale: fermer purement et simplement l'accès au nouvel espace.
RTL précise que le parc a diffusé un message d'alerte via son application, avouant que l'accès à la zone ne pouvait plus être garanti, et conseillant aux clients de se rabattre sur l'autre parc.
Au-delà du temps d'attente, certains ont déploré que les chansons fussent en version originale, soit en anglais. Mais selon nous, c'est bien plus beauuu en anglais!!
Un pari à 2 milliards d’euros
Au-delà de l’exaspération des familles, cette cohue souligne l’énorme enjeu financier. Le «World of Frozen» est la pièce maîtresse d’un plan d’expansion à 2 milliards d’euros.
A terme, plus de 90% du parc aura été repensé, incluant un lac central, une attraction dédiée à Raiponce, 15 nouveaux restaurants et un spectacle de drones inédit.
BFM a visité le land pour nous:
BFMTV vous fait découvrir "Frozen Ever After", la nouvelle attraction de Disneyland Paris dédiée à "La Reine des Neiges" pic.twitter.com/VEg63RkkCT— BFM (@BFMTV) March 29, 2026
Lors d’une visite sur place le 27 mars, Emmanuel Macron a rappelé que le groupe américain a investi un total de 13 milliards d’euros en Seine-et-Marne depuis 1987, un effort qui devrait générer plus de 1 000 emplois directs.
Si Disneyland Paris mise sur le folklore européen pour séduire, le défi immédiat sera de stabiliser ses installations.
Car, pour l'instant, les seuls à être vraiment «libérés» sont les visiteurs qui ont fini par rebrousser chemin, devant les grilles closes d'Arendelle.