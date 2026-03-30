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La Reine des Neiges à Disneyland rend furax les visiteurs

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Cette nouvelle attraction à Disneyland rend furax les visiteurs

L’ouverture du «World of Frozen» («La Reine des Neiges») à Disneyland Paris était attendue comme le messie. Pourtant, pour de nombreux visiteurs, l’expérience a viré au cauchemar givré, ce dimanche 29 mars. Entre pannes, cohue et accès refusés, la magie d’Arendelle a laissé place à une colère noire.
30.03.2026, 16:5730.03.2026, 16:57
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

C’est le grand saut dans le froid pour les fans de Disney. Depuis ce dimanche, les visiteurs peuvent enfin découvrir l’extension massive du parc, marquée par une attraction phare qui emmène le public dans le monde glacé d’Anna et Elsa. Le concept? Un périple immersif en barque au cœur du royaume d’Arendelle, avec son village nordique en bois et son lagon.

Vous pouvez enfin plonger dans «La Reine des Neiges» à Disneyland

Ce nouvel univers s’inscrit dans la transformation profonde du deuxième parc francilien, l’ancien «Walt Disney Studios» désormais rebaptisé «Disney Adventure World».

Un marathon chaotique

Pourtant, malgré les promesses d’immersion totale, l’attraction a déçu une partie du public, et crée déjà une vive polémique. Le point de friction majeur reste l’attente, qui a atteint des sommets décourageants dès le lancement.

Comme le rapporte le HuffingtonPost, le compteur a grimpé jusqu’à 240 minutes — soit quatre heures de file — aux alentours de 11 heures du matin.

Attentes...

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La situation est rapidement devenue hors de contrôle. Selon RTL, l'attraction «Frozen Ever After» a dû fermer temporairement dans la matinée en raison d'une panne, aggravant une saturation déjà critique.

La cohue était telle qu'à la mi-journée, la direction a pris une décision radicale: fermer purement et simplement l'accès au nouvel espace.

RTL précise que le parc a diffusé un message d'alerte via son application, avouant que l'accès à la zone ne pouvait plus être garanti, et conseillant aux clients de se rabattre sur l'autre parc.

Au-delà du temps d'attente, certains ont déploré que les chansons fussent en version originale, soit en anglais. Mais selon nous, c'est bien plus beauuu en anglais!!

Y'a aucune discussion ouverte. Vidéo: YouTube/DisneyMusicVEVO

Un pari à 2 milliards d’euros

Au-delà de l’exaspération des familles, cette cohue souligne l’énorme enjeu financier. Le «World of Frozen» est la pièce maîtresse d’un plan d’expansion à 2 milliards d’euros.

A terme, plus de 90% du parc aura été repensé, incluant un lac central, une attraction dédiée à Raiponce, 15 nouveaux restaurants et un spectacle de drones inédit.

BFM a visité le land pour nous:

Lors d’une visite sur place le 27 mars, Emmanuel Macron a rappelé que le groupe américain a investi un total de 13 milliards d’euros en Seine-et-Marne depuis 1987, un effort qui devrait générer plus de 1 000 emplois directs.

Si Disneyland Paris mise sur le folklore européen pour séduire, le défi immédiat sera de stabiliser ses installations.

Car, pour l'instant, les seuls à être vraiment «libérés» sont les visiteurs qui ont fini par rebrousser chemin, devant les grilles closes d'Arendelle.

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